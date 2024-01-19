Wembanyama: "Medyanın ilgisi umurumda değil"

San Antonio Spurs çaylağı Victor Wembanyama, medyanın kendisine yönelik süregelen ilgisini "umursamadığını" söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Wembanyama: 'Medyanın ilgisi umurumda değil'
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19 Ocak 2024 14:33
Son güncelleme 19 Ocak 2024 14:35
San Antonio Spurs çaylağı Victor Wembanyama, medyanın kendisine yönelik süregelen ilgisini "umursamadığını" söyledi.

Medyayla yakın zamanda yapılan bir sohbette Wembanyama'ya bu denli ilgi odağı olmanın nasıl bir şey olduğu soruldu.

Wemby, ilgi odağının zihinsel olarak üzerinde herhangi bir etkisi olmadığını belirterek, kendisinin bu tür durumlar için "yaratıldığını" açıkladı:

"Bizim tarafta bir sürü kamera olduğunu fark etmiştim. Komiktir, gerçekten umurumda bile olmadı. Buna hiç dikkat etmiyorum. Rutinimi değiştirdiği falan yok...

Ben bunun için yaratıldım, basketbolu çok seviyorum ve bunun elit bir sporcusu olmaya bayılıyorum. En iyiler arasında olmaya uğraşıyorum ve en iyiler de her zaman bu kadar ilgi görür."

Wemby, bu sezon %46 şut isabetiyle maç başına 19,8 sayı, 10,1 ribaund ve 3,1 blok ortalamaları yakalıyor.

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