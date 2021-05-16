Welinton: "Takım olarak duvar olduk!"

Beşiktaş'ın savunma oyuncularından Welinton ve Francisco Montero şampiyonluk sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com
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Welinton: 'Takım olarak duvar olduk!'
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16 Mayıs 2021 02:14
Beşiktaş'ın savunma oyuncularından Welinton ve Francisco Montero şampiyonluk sonrası açıklamalarda bulundu.

Welinton yaptığı açıklamada "Bütün defans hattı olarak duvarız, hatta takım olarak defans yaptığımız için takım olarak duvarız. Herkes çok çalıştı ve hak edilen bir şampiyonluk aldık." dedi.

Francisco Montero ise "Böyle bir takımla, böyle bir teknik heyetle çalıştığım için şanslı hissediyorum. Bu takımın parçası olduğum için gururluyum." diye konuştu.


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