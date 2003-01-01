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Wallace: "Carmelo'yu draft etseydik, şampiyon olamazdık"

Eski Detroit Pistons yıldızı Ben Wallace, 2003 yılında Carmelo Anthony'yi draft etmiş olmaları durumunda, eski takımının şampiyonluğu asla kazanamayacağını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski Detroit Pistons yıldızı Ben Wallace, 2003 yılında Carmelo Anthony'yi draft etmiş olmaları durumunda, eski takımının şampiyonluğu asla kazanamayacağını söyledi.

Anthony kısa süre önce, Detroit onu ikinci sıradan, Darko Milicic yerine seçseydi, en az iki şampiyonluk kazanacağını iddia etmişti.

Ancak Wallace, Melo'nun takımın kimyasına zarar vereceğini, sebebinin ise, oynamaya hazır olmadığını hemen kabul eden Milicic'in aksine, hemen oynamak istemesi olacağını belirtti:

"Carmelo'yu draft etseydik, doğrusu bir şampiyonluk kazanmış olacağımızı sanmıyorum. Melo hemen oynamak isterdi. Bu, takım kimyasını bozma potansiyelini ortaya çıkarıyor. Darko'yu draft ettiğimizde, bu takımda oynamaya hazır olmadığını söyledi. Kimin önünde oynayacağım dedi. Hazır değilim dedi ve bunu yaparak ve rolünü kabul ederek, inşa olmamıza, büyümemize, güçlenmemize ve sonunda bir şampiyonluk kazanmamızı sağladı."

"TAYSHAUN PRINCE DE AYNI OLMAZDI"

Wallace ayrıca Anthony'yi getirmenin, Tayshaun Prince'in gelişimini engelleme ihtimali olduğunu da ekledi:

"Carmelo'yu draft etseydik, Tayshaun, olduğu türden bir oyuncu olarak gelişmezdi. Bu şampiyonluğu, hayatımda gördüğüm en iyi blok sayesinde kazandık (Prince'in, Reggie Miller'a yaptığı blok), ki ben çok sayıda blok yapmışımdır. Takımın sahip olduğu cesaret ve çaba türü budur."


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