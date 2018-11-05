Wall: "NBA'de herkes fazla arkadaş canlısı oldu"

Washington Wizards yıldızı John Wall, NBA'in artık "fazla arkadaş canlısı" olduğunu, ancak bununla ilgilenmediğini söyledi.



Sakatlıklardan ve ameliyatlardan ötürü, 2018'deki Noel zamanından beri bir NBA maçında yer alamayan Wall, eski NBA süperstarı Gilbert Arenas'la "No Chill Podcast"te, NBA oyuncularının bu günlerde fazla arkadaş canlısı olduğunu ve istediği şeyin dostluktan ziyade, rekabet olduğunu belirtti:



"Artık pek çok adam fazla arkadaş canlısı oldu. Önceleri dostça davranmıyorlardı, herkes birbirinin başını ezmeye çalışırdı. Şimdi herkes fazla 'kanka' takılıyor. Benim hiç arkadaşım yok."



