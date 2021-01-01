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Wade'in favorisi Udonis Haslem!: "Herkes LeBron dememi bekliyor..."

Miami Heat efsanesi Dwyane Wade, gelmiş geçmiş en sevdiği takım arkadaşının Udonis Haslem olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Miami Heat efsanesi Dwyane Wade, gelmiş geçmiş en sevdiği takım arkadaşının Udonis Haslem olduğunu söyledi.

"I Am Athlete" isimli podcaste konuk olan Wade'den şimdiye kadarki en sevdiği takım arkadaşının adını vermesi istendi ve herkes kendisinin eski takım arkadaşı LeBron James'i seçmesini beklerken, efsane oyuncu Haslem'ı tercih etti:

"İşte bu zor bir soru, çünkü en sevdiğiniz takım arkadaşınız normalde insanların bildiği isimler olmuyor. Bu yüzden normalde yıldız oyuncular değil. Herkes LeBron dememi bekliyor. Biz lige beraber girmiştik ama ben ne zaman gece kulübüne gitsem, Miami'de dışarıda veya sahada olsam, arkamı kollayan UD olmuştur.

Zaman içinde bir kardeşlik kurmaya başlamıştık ve bildiğiniz gibi beraber şampiyonluklar falan kazanmıştık. Ama saha dışında, Miami'de hiçbir şey için endişelenmeme gerek yoktui çünkü 'UD hep arkamda' derdim."


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