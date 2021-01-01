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Wade: "NBA'e dönsem, Jordan Clarkson gibi olmak isterdim"

Miami Heat efsanesi Dwyane Wade, NBA'e geri dönme şansı olsaydı, Utah Jazz guardı Jordan Clarkson gibi olmak isteyeceğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Miami Heat efsanesi Dwyane Wade, NBA'e geri dönme şansı olsaydı, Utah Jazz guardı Jordan Clarkson gibi olmak isteyeceğini söyledi.

Wade, 'NBA on TNT' programında şu ifadeleri kullandı:

"NBA'e geri dönebilseydim, Jordan Clarkson gibi olmak isterdim. Süperstar olmak istemezdim çünkü dizlerim sağlam kalsın isterdim. Benchten gelirdim, istediğim zaman şut atma özgürlüğüne sahip olurdum, fiyakalı giyinirdim ve maç sonrası eve gider rahatlardım."

Clarkson, maç başına ortalama 18 sayı ile bu sezon Jazz kadrosunun en iyi skorerlerinden biri konumunda.


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