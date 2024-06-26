Volkan Demirel'in babası son yolculuğuna uğurlandı

Hayata veda eden Volkan Demirel'in babası Ali Naci Demirel, son yolculuğuna uğurlandı

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Volkan Demirel'in babası son yolculuğuna uğurlandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Haziran 2024 18:42
Son güncelleme 26 Haziran 2024 19:52
Teknik direktör Volkan Demirel'in 71 yaşında vefat eden babası Ali Naci Demirel, son yolculuğuna uğurlandı.

Demirel için Acarkent Acarlar Camisi'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Volkan Demirel ile ailesi, burada taziyeleri kabul etti.

Cenaze namazına futbol camiasından eski milli oyuncular Emre Belözoğlu ile Tümer Metin'in de arasında yer aldığı birçok isim katıldı. Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın yanı sıra Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu ile sarı-lacivertlilerin yönetim kurulu üyesi Burak Çağlan Kızılhan da cenazede yer aldı.

Ali Naci Demirel'in cenazesi, kılınan namazın ardından Görele Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery