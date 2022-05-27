Volkan Demirel ile Karagümrük'ün yolları ayrıldı

VavaCars Fatih Karagümrük, sezonun bitmesinin ardından genç teknik adam Volkan Demirel ile yollarını ayırdı.



Volkan Demirel, "Fatih Karagümrük Kulübü ile olan yolculuğumuz bugün itibari ile Başkan Süleyman Hurma'nın isteği doğrultusunda tamamlandı. Futbolcu arkadaşlarıma, başarımız için emek veren herkese ve onlar için mücadele etmekten büyük gurur duyduğum taraftara sonsuz teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı.



Sezonun bitimiyle kulüp başkanı Süleyman Hurma ile Volkan Demirel arasında geçen görüşmede karşılıklı anlaşarak ayrılık kararı çıktı. Ayrılık kararının arkasında son iki ayda taraflar arasında ortaya çıkan görüş ayrılıklarının bulunduğu öğrenildi. Yönetim kanadında ayrılık görüşü 29. haftada Hatay deplasmanında alınan 3-0'lık mağlubiyet sonrası ağırlık kazandı.



40 yaşındaki teknik adamın 2 yıllık daha sözleşmesi olmasına karşın sözleşme erken bir şekilde sonlandırıldı.



24 MAÇTA 12 GALİBİYET



Volkan Demirel, VavaCars Fatih Karagümrük'ün başında çıktığı 24 resmi maçta 12 galibiyet elde ederken, 7 kez mağlup oldu.



VavaCars Fatih Karagümrük, sezonu 57 puanla 8. sırada tamamlamıştı.





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