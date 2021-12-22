Viviano: 'Fenerbahçe'ye karşı iyi iş çıkardık'

Fatih Karagümrük kalecisi Emiliano Viviano, Fenerbahçe karşılaşmasınının ardından açıklamalarda bulundu.



Karşılaşma sonrası konuşan Emiliano Viviano "9 kişi ile bu şekilde bitirmek çok şeyi açıklıyor. Bana fazla iş düştü ama elimden geleni yaptım. Zaten bunun için buradayım. 9 kişi oynamak kolay değil. Puan aldığımız için mutluyum. Kartlar haklı gibi, bilmiyorum. Neticesinde herkesi tebrik ediyorum." dedi.



Emiliano Viviano, Volkan Demirel hakkında "Volkan Demirel takım ruhu için çok önemli bir isim. Son iki maç ve 4 puan. Çok önemli bir isim ve çok iyi şeyler getirdi. Çok iyi bir ilişkimiz var, daha da iyi işler yapacağız." ifadelerini kullandı.





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