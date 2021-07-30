Vitor Pereira: 'Mesut Özil'e çok güveniyorum'

Mesut Özil, Zwolle maçında sahaya "İmparator Mesut Özil" tezahüratları eşliğinde büyük bir moralla çıktı. Ancak yıldız futbolcu, sahada beklentilerin uzağında kaldı ve vasat bir performans sergiledi.Bir türlü istenen seviye gelemediği için eleştiri oklarının hedefi olan 32 yaşındaki oyuncuya Vitor Pereira sahip çıktı. Portekizli teknik adam, Mesut Özil içindedi.