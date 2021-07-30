Vitor Pereira: "Mesut Özil'e çok güveniyorum"

Zwolle ile oynanan hazırlık maçında sahada beklentilerin uzağında kalan Mesut Özil'e Vitor Pereira sahip çıktı.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Vitor Pereira: 'Mesut Özil'e çok güveniyorum'
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30 Temmuz 2021 10:49
Mesut Özil
Mesut Özil
Fenerbahçe
Mesut Özil, Zwolle maçında sahaya "İmparator Mesut Özil" tezahüratları eşliğinde büyük bir moralla çıktı. Ancak yıldız futbolcu, sahada beklentilerin uzağında kaldı ve vasat bir performans sergiledi.

Bir türlü istenen seviye gelemediği için eleştiri oklarının hedefi olan 32 yaşındaki oyuncuya Vitor Pereira sahip çıktı. Portekizli teknik adam, Mesut Özil için "Özil'in yeteneklerine ve tecrübesine çok güveniyorum. Özil'in bu sezon Fenerbahçe'ye çok büyük bir katkısı olacak" dedi. 




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