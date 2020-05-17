Vinicius Junior'dan salgına karşı Ronaldo programı

Real Madrid'in 19 yaşındaki yıldızı Vinicius Junior, çalışma planıyla Cristiano Ronaldo'ya benzetildi.

, Fotoğraf; Instagram
Vinicius Junior'dan salgına karşı Ronaldo programı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Mayıs 2020 09:48
Real Madrid'de forma giyen 19 yaşındaki yıldız Vinicius Junior, koronavirüs günlerinde farklı bir plan yaptı.

Cristiano Ronaldo'nun ünlenen spor çalışmalarını ve diyet programını alan genç futbolcu, evinde adeta bir spor merkezi kurdu.

İlk olarak özel bir aşçı tutan ve her gün özel menülerle öğünlerini geçiren Junior, ayrıca evine spor salonu inşa ettirdi.

Kişisel antrenör de Real Madrid'li futbolcu ile aynı evde kalıyor. Her gün program yapan Brezilyalı futbolcunun son görüntüsü de Ronaldo'ya benzetildi.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için