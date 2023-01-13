Vincent Aboubakar'ın sözleşmesi hazır

Şenol Güneş'in gelişi ile birlikte yavaş yavaş ritmini bulan Beşiktaş, önce Adana Demirspor sonra da Kasımpaşa engellerini aştı. Kara Kartal, yeniden yükseliş trendine girerken, ligde bir anda kendisini ilk 5'te buldu. Bu süre içerisinde hücum hattında yer alan Cenk Tosun ve Wout Weghorst, takımı taşıyan isimler oldu. Ancak Weghorst'un, Paşa karşısında attığı golün ardından verdiği ayrılık mesajı ve yaşanan süreçlerin sonunda adeta bir kriz yaşandı.



Mutlaka bir golcü almak isteyen ve bu bölgeye nokta atışı yapmaktan başka çaresi olmayan Siyah-Beyazlılar, eski yıldızı için devreye girdi. Kara Kartal, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'ın formasını giyen Vincent Aboubakar'ı yeniden kadrosuna katmak istiyor. Kamerunlu santrfor, Cristiano Ronaldo'nun gelişi sonrasında takımdan ayrılmak istediğini belirtmişti.



WEGHORST'UN MAAŞI ABOUBAKAR'A



30 yaşındaki futbolcu, ilk olarak 2016 yılında 2.5 milyon euroluk kiralama ücreti ile Porto'dan transfer edildi. Deneyimli forvet, 2020 yılında ise bu kez bedelsiz olarak transfer edilse de bir sene sonra yaşanan anlaşmazlıkların ardından yollar ayrıldı. Şimdi ise Beşiktaş kesenin ağzını açtı. Siyah-Beyazılar, Weghorst'a verilen 2.8 milyon yıllık ücreti Aboubakar'a önerecek.



Kontrat ise 2.5 senelik olacak. Yıldız oyuncunun, bu teklife sıcak baktığı öğrenilirken, resmi adımların kısa bir süre içerisinde atılacağı bildirildi.





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