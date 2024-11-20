Viktor Gyökeres, Avrupa'yı esir aldı!

Sporting'in İsveçli golcüsü Viktor Gyökeres, bu sezon kasım ayı bitmeden 40 gole etki etti. Gyökeres, bu sezon Sporting ve milli takımda çıktığı 24 maçta 32 gol attı ve 8 asist yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Viktor Gyökeres, Avrupa'yı esir aldı!
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20 Kasım 2024 14:56
Sporting'in golcü futbolcusu Viktor Gyökeres, bu sezon ortaya koyduğu golcü kimlikle parmak ısırtıyor.

MİLLİ MAÇTA 4 GOL

Son olarak ülkesi İsveç'in Uluslar Ligi'nde Azerbaycan karşısında aldığı 6-0'lık galibiyette 4 kez gol sevinci yaşayan Gyökeres, bu sezon kasım ayına gelmeden 40 gole katkı sağladı.

Sporting forması altında bu sezon 18 maçta sahaya çıkan 23 gol attı ve 4 asist yaptı. 26 yaşındaki futbolcu, bu performansını İsveç Milli Takımı'na da taşıdı. İsveç formasıyla Uluslar Ligi'nde 6 maçta süre bulan Gyökeres, 9 gol attı ve 4 asist yaptı.

Viktor Gyökeres, bu istatistikleriyle toplamda ise bu sezon 24 maçta 32 gol, 8 asistlik bir oyun ortaya koydu.

PİYASA DEĞERİ 70 MİLYON EURO

Özellikle Manchester United, Chelsea ve Arsenal gibi İngilizlerin önemli ekipleriyle adı geçen Gyökeres'in güncel piyasa değeri 70 milyon euro olarak gösteriliyor.

İsveçli golcü, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada sezonu Sporting'de tamamlamak istediğini söylemişti.

Gyökeres'in kulübü Sporting ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

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