Victor Ruiz sözleşmesini tek taraflı feshetti

İspanyol savunmacı Victor Ruiz, Beşiktaş kulübünden alacakları için ihtarname çekmişti.



İhtarname süresince İspanyol futbolcuya herhangi bir ücret ödenmemesi üzerine Victor Ruiz, Fenerbahçe derbisi öncesinde Beşiktaş ile olan 3 yıllık sözleşmesi feshetti.



2.5 MİLYON EUROYA ALINDI



Sezon başında İspanyol temsilcisi Villarreal'den 2.5 milyon euroya transfer edilen Ruiz, ligde 23 karşılaşmaya çıkmıştı. Beşiktaş'a geldikten sonra 4 kez sakatlık geçiren ve ritm bulmakta zorlanan İspanyol oyuncu 15 karşılaşmada takımını yalnız bırakmıştı.



BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA: "GÖRÜŞMEDİ"



Beşiktaş, İspanyol oyuncunun pandemi dönemi ile ilgili alacakları için kulübün görüşme talebini reddettiğini ve sözleşmesini tek taraflı feshetme yoluna gittiğini açıkladı. Siyah-beyazlılar, bu feshi spor yargısına taşıyacağını da duyurdu.



Beşiktaş'ın yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz yaz transfer döneminde İspanya'nın Villareal takımından Kulübümüze transfer edilen futbolcu Victor Ruiz Torre 30.06.2022 tarihinde bitecek sözleşmesini tek taraflı olarak fesh ettiğini tarafımıza bildirmiştir. Kulübümüz futbolcu Victor Ruiz Torre'ye pandemi öncesi tüm ödemelerini eksiksiz şekilde yapmasına rağmen, pandemi dönemini kapsayan ödemeler konusunda görüşmeyi kabul etmemiş, lige ara verilen dönemin alacaklarını da herhangi bir görüşmeyi kabul etmeyerek, sezon bitmeden tarafına ödenmesini talep etmiştir. Futbolcunun tek taraflı şekilde gerçekleştirmiş olduğu fesih spor yargısına taşınacak olup, kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda vakit kaybetmeden girişimlerde bulunulacağını camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri yer aldı.







