Veli Kavlak'tan derbi için flaş yorum!

Beşiktaş'ın eski futbolcularından Veli Kavlak, Fenerbahçe derbisi öncesi TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.



Kavlak yaptığı açıklamada, "Oynadığı iki maç Beşiktaş'ın istediği gibi gitmedi ama çabuk toparlayacağını düşünüyorum. Derbi de bunun için iyi bir fırsat. Beşiktaş kendi sahasında oynuyorsa kesinlikle favoridir." dedi.



Cenk Tosun'dan gol beklediğini söyleyen Kavlak, "En unutamadığım derbi Fenerbahçe ile oynadığımız İnönü Stadı'nın son derbisi... Beşiktaş'ın maçı 2-1 alacağını düşünüyorum ve Cenk Tosun'dan da kesinlikle bir gol bekliyorum. Weghorst, Souza, Gedson gibi oyuncular maçta kilit rol oynayacaklardır." ifadelerini kullandı.



Fenerbahçe ile ilgili de konuşan Veli Kavlak, "Fenerbahçe yeni hocayla birlikte her oyuncunun elinden geleni yaptığını, fiziksel anlamda da çok güçlü olduklarını söyleyebilirim. Bizi çok heyecanlı bir maç bekliyor" diyerek sözlerini noktaladı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ