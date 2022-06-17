Vedat Muriqi, İspanya'da kalmak istiyor!

Lazio'da forma giyen ve geçen sezonun ikinci yarısını Mallorca'da kiralık olarak geçiren Vedat Muriqi'nin İspanya'da kalmak istediği öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Vedat Muriqi, İspanya'da kalmak istiyor!
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17 Haziran 2022 20:41
Lazio'da forma giyen Vedat Muriqi'nin kariyerine Mallorca'da devam etmek istediği belirtildi.

İtalyan basınında yer alan haberde, geçen sezonun ikinci yarısında Mallorca'da kiralık olarak forma giyen Kosovalı santrforun İspanya'da kalmak istediği aktarıldı.

28 yaşındaki futbolcu için Lazio ve Mallorca arasındaki transfer pazarlıklarının devam ettiği kaydedildi. Lazio'nun Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Muriqi için beklentisinin 10-12 milyon euro bonservis olduğu, Mallorca'nın ise en fazla 8 milyon ödemek istediği vurgulandı.

Lazio'da bir türlü bekleneni veremeyen Vedat Muriqi'nin İspanya'ya transferi gerçekleşmezse bile, gelecek sezon kesinlikle Maurizio Sarri'nin ekibinde forma giymeyeceği ifade edildi.

Vedat Muriqi'nin adı transferde Galatasaray ile anılıyor.

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