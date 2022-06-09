İspanya Ligi (La Liga) ekiplerinden Valencia'da yeni direktör belli oldu. İspanyol ekibi, İtalyan teknik adam ile 30 Haziran 2024 tarihine kadar kontrat imzalandığını duyurdu.



GATTUSO İLE 2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI



Önümüzdeki iki sezon boyunca Valencia'yı çalıştıracak olan Gattuso'ya 'Hoş geldin' denildi. 44 yaşındaki teknik adamın 2012 yılına teknik direktörlüğe başladığı ve 2020'de Copa İtalia'yı kazandığı Milan ile Napoli gibi takımları yönettiği hatırlatıldı.





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