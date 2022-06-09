Ve Gennaro Gattuso resmileşti!

İspanyol ekibi Valencia'da yeni bir dönem başladı. Valencia, İtalyan çalıştırıcı Gennaro Gattuso'yu teknik direktörlük görevine getirdiğini duyurdu, resmi imzalar atıldı.

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Ve Gennaro Gattuso resmileşti!
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09 Haziran 2022 11:30
İspanya Ligi (La Liga) ekiplerinden Valencia'da yeni direktör belli oldu. İspanyol ekibi, İtalyan teknik adam ile 30 Haziran 2024 tarihine kadar kontrat imzalandığını duyurdu.

GATTUSO İLE 2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Önümüzdeki iki sezon boyunca Valencia'yı çalıştıracak olan Gattuso'ya 'Hoş geldin' denildi. 44 yaşındaki teknik adamın 2012 yılına teknik direktörlüğe başladığı ve 2020'de Copa İtalia'yı kazandığı Milan ile Napoli gibi takımları yönettiği hatırlatıldı.

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