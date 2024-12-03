Vanlı engelli sporcular, milli takım için raket sallıyor

Van'da beden eğitimi öğretmenlerinin yönlendirmesiyle masa tenisine başlayan bedensel engelli Yusuf Meydan ve Yusuf Aktaş, milli formayı giyebilme hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.



Abdulkadir Geylani İmam Hatip Ortaokulu'nda eğitimlerini sürdüren 13 yaşlarındaki Yusuf Meydan ve Yusuf Aktaş, kendilerini spora kazandıran beden eğitimi öğretmenlerinin gözetiminde antrenman yaparak kendilerini geliştirdi.



Yedinci sınıf öğrencisi Yusuf Meydan, Karabük'te yapılan Masa Tenisi Özel Bireyler Türkiye Şampiyonası'nda birinci olurken, sekizinci sınıf öğrencisi Yusuf Aktaş ise üçüncülük elde etti.



Okulun koridoruna kurulan masada antrenman yapan sporcular, başarılarına yenilerini eklemek ve milli takım forması giyebilmek için Tuşba ilçesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Sporcu Fabrikası'nda da haftanın 3 günü çalışıyor.



- Yusuf Meydan: "Hedefim Avrupa şampiyonasına gitmek"



Yusuf Meydan, AA muhabirine, geçen yıl başladığı masa tenisinde yeni başarılar kazanmayı hedeflediğini söyledi.



Öğretmenlerinin desteğiyle masa tenise başladığını belirten Meydan, şunları kaydetti:



"Masa tenisini seviyorum. Yeni madalyalar kazanmak için hırslandım. Öğretmenlerimle okulda antrenman yapıyoruz. Gençlik ve Spor Müdürlüğünün salonunda da çalışma yapıyorum. Her günüm masa tenisi oynamakla geçiyor. Hedefim önce milli takıma girmek, daha sonra da Avrupa şampiyonasına katılmak. Masa tenisi kulübüne yazıldım. Orada kendimi daha da geliştirmeye çalışıyorum. Ailem ve öğretmenlerimin desteğiyle buralara kadar geldim. Herkese çok teşekkür ediyorum."



Yusuf Aktaş ise 3 yıl önce masa tenisine başladığını anlatarak, "Öğretmenlerimizle haftanın 3 günü antrenman yapıyoruz. Milli takıma girmek, Avrupa'daki şampiyonalara katılarak dereceler elde etmek için sıkı çalışıyoruz. Okuldaki arkadaşlarımız da bizi izleyip örnek alıyorlar." ifadelerini kullandı.



- "Öğrencilerimiz daha fazla sosyalleşiyor, öz güvenleri artıyor"



Beden eğitimi öğretmeni Hatip Bulut da iki sporcunun da geçen sene yapılan Türkiye Şampiyonası'ndan madalyayla döndüklerini hatırlattı.



Öğrencileriyle gurur duyduğunu anlatan Bulut, şunları kaydetti:



"Spora başlayan öğrencilerin bu sayede öz güvenlerinin de artığını gözlemledik. Diğer öğrenciler tarafından takdir edildiler. Şimdiki hedefimiz iki öğrencimizi Avrupa şampiyonalarına götürmek. Bunu da kulüp vasıtasıyla yapacağız. Öğrencilerimizi kulübe yönlendirdik, orada da antrenman yapıyorlar. Oradaki ortama da adapte oldular. Motivasyonlu bir şekilde çalışmalarını sürdürüyorlar. Masa tenisiyle öğrencilerimiz daha fazla sosyalleşiyor, öz güvenleri artıyor."



Beden eğitimi öğretmeni Okan Özyön de masa tenisi oynadıkları sırada öğrencilerin yeteneğini keşfettiklerini dile getirerek, "İkisinin de ilgisinin olduğunu gördük. Derece elde ettikten sonra okuldaki diğer özel gereksinimli öğrencilerin de masa tenisine ilgileri arttı. Bundan sonra diğer sporcularımızla yeni dereceler almak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.



