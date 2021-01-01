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Vanessa Bryant'tan Nike'ye 'Mambacita' tepkisi

Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant, 'MAMBACITA' model ayakkabılarını kendi onayı olmadan sattığı için Nike'ye tepki gösterdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant, 'MAMBACITA' model ayakkabılarını kendi onayı olmadan sattığı için Nike'ye tepki gösterdi.

Nike, Vanessa'nın onayı olmadan tasarladığı bazı özel MAMBACITA ayakkabılarını seri üretimine başladığını duyurmuştu.

Bryant, Instagram hesabında bu duruma şu sözlerle tepki gösterdi:

"Bu, kızım Gianna'nın onuruna üzerinde çalıştığım bir ayakkabı. Babasının ayakkabılarının özel siyah ve beyaz renkleriyle MAMBACITA modeli olarak adlandırılacaktı. Ayakkabının detaylarını ben belirlemiştim. MAMBACITA ayakkabısının satışı onaylanmamıştı. Kızlarımın onuruna tüm gelirini Mambacita Sports vakfımız yararına satılsın istemiştim fakat Nike ile sözleşme yenilemedim ve bu ayakkabıları satmamaya karar verdim. (MAMBACITA ayakkabılarının ilk etapta üretilmesi onaylanmamıştı). Nike bu çiftlerden hiçbirini bana ve kızlarıma GÖNDERMEDİ. Kızım Gigi'nin onuruna tasarladığım ayakkabıları başka biri aldı mı bilmiyoruz, ama biz almadık. Umarım bu ayakkabılar satılmaz."


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