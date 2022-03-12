Van Aanholt'u kızdırdılar!

Adama Traore'ye karşı başarılı bir maç çıkaran Patrick Van Aanholt, sosyal medyadaki bir yoruma sinirlendi.



Hollandalı sol bek, kendisine yönelik 'savunma yapamayan bir defans oyuncusu' şeklindeki eleştiriye "Ben buradan bir kariyer yaptım, senin mesleğin nedir?" yanıtı ile tepki gösterdi.



Galatasaray'da bu sezon 37 resmi maçta görev alan 31 yaşındaki oyuncu, attığı 3 golün yanı sıra 3 kez de asist katkısı sağladı.





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