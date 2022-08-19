Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, 3-0'dan 3-3 biten Alanya maçı sonrası eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Fransız teknik adam, dünkü idmanda oyuncularıyla yaptığı toplantıda bu maçı unutmalarını istedi.
"ALANYA MAÇINI ARKAMIZDA BIRAKACAĞIZ"
Ismael, Vodafone Park'ta peş peşe oynayacakları Karagümrük ve Sivasspor karşılaşmalarına dikkat çekerek "İki maçı taraftarımız önünde oynayacak olmamız büyük bir avantaj. Bunları kazanarak Alanya mücadelesini arkamızda bırakacağız. Her geçen hafta daha iyiye gitmemiz şart" ifadelerini kullandı.
"ALANYA MAÇINI ARKAMIZDA BIRAKACAĞIZ"
Ismael, Vodafone Park'ta peş peşe oynayacakları Karagümrük ve Sivasspor karşılaşmalarına dikkat çekerek "İki maçı taraftarımız önünde oynayacak olmamız büyük bir avantaj. Bunları kazanarak Alanya mücadelesini arkamızda bırakacağız. Her geçen hafta daha iyiye gitmemiz şart" ifadelerini kullandı.
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