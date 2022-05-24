Beşiktaş'ta gelecek sezonun planlaması sırasında henüz 19 yaşındaki stoper Serdar Saatçı'nın veto yediği ortaya çıktı. Valerien İsmael'in genç futbolcuyu taktik anlayışına uygun bulmadığı ifade edildi.
2023'te sözleşmesi sona erecek olan Serdar'la önümüzdeki günlerde yolların ayrılması beklenirken, yönetim gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.
2023'te sözleşmesi sona erecek olan Serdar'la önümüzdeki günlerde yolların ayrılması beklenirken, yönetim gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.