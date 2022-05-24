Valerien Ismael'den Serdar Saatçı'ya veto

Beşiktaş'ta gelecek sezonun planlaması sırasında henüz 19 yaşındaki stoper Serdar Saatçı'yı Valerien Ismael'in veto ettiği ortaya çıktı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Valerien Ismael'den Serdar Saatçı'ya veto
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24 Mayıs 2022 10:38
Beşiktaş'ta gelecek sezonun planlaması sırasında henüz 19 yaşındaki stoper Serdar Saatçı'nın veto yediği ortaya çıktı. Valerien İsmael'in genç futbolcuyu taktik anlayışına uygun bulmadığı ifade edildi.

2023'te sözleşmesi sona erecek olan Serdar'la önümüzdeki günlerde yolların ayrılması beklenirken, yönetim gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı. 

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