VakıfBank, yarı final için parkeye çıkıyor

VakıfBank, Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında perşembe günü Imoco Conegliano'ya konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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VakıfBank, yarı final için parkeye çıkıyor
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28 Şubat 2024 13:03
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş mücadelesinde perşembe günü İtalyan takımı Imoco Congeliano ile karşı karşıya gelecek.

İtalya'nın Treviso kentindeki Palaverde Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 20.30'da başlayacak.

Maçta Portekizli Vitor Alexandre Goncalves ve İsrailli Roy Bensimon hakem ikilisi görev yapacak.

İlk karşılaşmada rakibine 3-1 yenilen VakıfBank, müsabakayı 3-0 veya 3-1 kazanması halinde turu geçen taraf altın set sonunda belli olacak. İtalyan ekibinin her türlü galibiyeti veya en az 2 set kazanması durumunda ise sarı-siyahlılar Şampiyonlar Ligi'ne veda edecek.

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