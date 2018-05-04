Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonu hafta sonunda Romanya'da düzenlenecek.Başkent Bükreş'te, CSM Volei Alba takımının ev sahipliğinde, Türkiye'den VakıfBank ve Galatasaray ile İtalya'dan Imoco Volley'in de katılımıyla gerçekleştirilecek Dörtlü Final iki gün sürecek.Sala Polivalenta Spor Salonu'ndaki organizasyonun ilk gününde, geçtiğimiz yılın şampiyonu VakıfBank ile finalisti Imoco Volley, saat 16.00'da açılış maçını oynayacak. Ardından saat 19.00'da ise CSM Volei Alba-Galatasaray müsabakası yapılacak.İlk gün maçlarını kazanan ekipler, 6 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da final maçına çıkarak, kadın voleybolunda Avrupa'nın bir numarası olabilmek için ter dökecek.Üçüncülük müsabakası ise ilk gün maçlarını kaybeden ekipler arasında saat 16.00'da başlayacak.