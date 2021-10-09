VakıfBank, ilk haftada set vermedi!

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin ilk hafta mücadelesinde VakıfBank, Yeşilyurt'u ağırladı.

Haber; AA, Fotoğraf; vakifbanksporkulubu.com
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VakıfBank, ilk haftada set vermedi!
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09 Ekim 2021 15:50
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında VakıfBank, Yeşilyurt'u 3-0 yendi.
Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Caner Çıldır, Esat Danzili

VakıfBank: Buket Gülübay, Tuğba Şenoğlu, Melis Gürkaynak, Meryem Boz, Derya Cebecioğlu, Ogbogu (Aylin Acar)

Yeşilyurt: Strumilo, Bilge Paşa, Tuana Köse, Ezgi Taşdemir, Neslişah Akar, Burcu Yönder (İdil Atasever, Nilsu Sen, Duru Aksu, Eda Kafkas, Ceren Yılmaz)

Setler: 25-12, 25-13, 25-8

Süre: 22, 21, 21 (64 dakika)


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