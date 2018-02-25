Vagner Love: 'Fenerebahçe'ye gol atarsam mutlu olurum'

Beşiktaş ile Fenerbahçe futbol takımları arasında yarın yapılacak 2018'in ilk derbisi öncesi şubat ayındaki karşılaşmalarda Beşiktaş, galibiyetlerde üstü durumda bulunuyor.

İki ekip, 94 yılda oynadıkları toplam 344 maçtan 25'ini şubat ayı içinde yaptı. Yılın ikinci ayındaki karşılaşmalarda Beşiktaş 10, Fenerbahçe 9 galibiyet aldı, 6 maç da berabere bitti. Fenerbahçe'nin 24 golüne, Beşiktaş 21 golle yanıt verdi.

İki takım şubat ayında en son geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaştı. Kupada son 16 turunda 5 Şubat 2017'de Vodafone Park'ta oynanan maçı Fenerbahçe 1-0 kazandı.

Fenerbahçe, Beşiktaş'ın maçlarına ev sahipliği yapan Dolmabahçe'de eski BJK İnönü Stadı ve yeni Vodafone Park'ta rakibine karşı üstünlüğü bulunuyor.

İki takım BJK İnönü Stadı'ndaki son derbide 3 Mart 2013 tarihinde karşılaştı. Süper Lig maçını siyah-beyazlılar, Olcay Şahan'ın 90+3. dakikada attığı ve santrası bile yapılmayan golle 3-2 kazandı. Beşiktaş ile Fenerbahçe, BJK İnönü Stadı'nda 167 karşılaşma oynadı. Bu karşılaşmaların 59'unda Fenerbahçe sahadan galip ayrılırken, Beşiktaş 57 galibiyet elde etti, 51 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Dolmabahçe'de yapılan maçlarda siyah-beyazlıların toplam 194 golüne, sarı-lacivertliler 204 golle karşılık verdi.

Siyah-beyazlıların yeni stadı Vodafone Park'ta ise 2 kez Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi oynandı. Bu karşılaşmalarda Fenerbahçe, birer galibiyet ve beraberlik elde etti. Fenerbahçe, Dolmabahçe'deki yeni statta 2 gol atarken, Beşiktaş 1 gol kaydetti.

Beşiktaş formasıyla ilk golünü Karabükspor'a atan Vagner Love, bugünkü derbide şans bularak takımına galibiyeti getiren isim olmayı hedefliyor.Love, Beşiktaş'ta 5 maça çıkıp 2 gollük performans sergilemişti. Brezilyalı forvet, "Şampiyonluk yolunda her maç önemli ama derbi maçlarda atacağım gol ya da gollerle sahadan üç puanla ayrılmak, bana büyük mutluluk verir. Bugün golüm var ve bunun için çok çalışacağım" dedi.