Unai Emery: "Maçın zor geçeceğini biliyordum"

Villareal teknik direktörü Unai Emery, Sivasspor maçı sonrası temsilcimizin performansını övdü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Unai Emery: 'Maçın zor geçeceğini biliyordum'
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23 Ekim 2020 00:35
Villareal teknik direktörü Unai Emery, Sivasspor galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu. 

Unai Emery açıklamasında; "Sivasspor gerçekten yüksek kapasiteli iyi bir takım. Bugün bizi zorladılar. Sivasspor'un kendi liginde de ne kadar iyi olduğunu biliyorum. Sivas'ta oynayacağımız maçın da bugünkü gibi zor geçeceğinin bilincindeyim." dedi.

İspanyol teknik adam açıklamalarının devamında; "Bazen çok iyi oynadık ama bazen bizim oyuncu karakteristiğimizi, savunmadaki hatalarımızı değerlendirerek 3 gol attılar ama sonuçta kazandığımız için mutluyuz." dedi.



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