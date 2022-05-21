Süper Lig'in 38. ve son haftasında küme düşmesi kesinleşen Altay, Kasımpaşa'yı konuk etti. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanan mücadele, İstanbul ekibinin 4-2 üstünlüğüyle tamamlandı.



Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren goller, 35 ve 50. dakikalarda Valentin Eysseric ile 42 ve 63. dakikada Umut Bozok'tan geldi.



Altay'ın gollerini ise 45+1. dakikada İbrahim Öztürk, 81. dakikada Leandro Kappel penaltıdan kaydetti.



Bu sonucun ardından puanını 53'e yükselten Kasımpaşa, maç fazlasıyla 10. sıraya yerleşti. 34 puanda kalan Altay ise 18. sırada konumlandı.



İlk yarıda İstanbul'da oynanan maçı Kasımpaşa 2-0 kazanmıştı.



UMUT BOZOK 20 GOLE ULAŞTI



Karşılaşmada 2 gol atan Kasımpaşalı futbolcu Umut Bozok, Süper Lig'de gol krallığı yarışında 20 gole ulaştı ve zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.



İBRAHİM ÖZTÜRK TARİHE GEÇTİ



Öte yandan Altay 'da forma giyen İbrahim Öztürk, Kasımpaşa karşısında bulduğu golle Süper Lig tarihinde gol atan en yaşlı futbolcu oldu.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



Spor Toto Süper Lig 38. hafta mücadelesinde Altay -Kasımpaşa maçının ilk yarısını konuk ekip 2-1 üstün tamamladı.



Karşılaşmanın 18. dakikasında sağ çaprazdan ceza alanına giren Fall'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Ancak VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonun başlangıcında ofsayt olduğu gerekçesiyle pozisyon gol olarak geçerli sayılmadı.



35. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Ceza sahasının hemen dışında sol çapraz pozisyonda kazanılan serbest vuruşu kullanan Eysseric, güzel bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.



Konuk takım 42. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Altay lı futbolculardan topu kapan Eysseric, Umut Bozok'la paslaştıktan sonra meşin yuvarlağı bir kez daha Umut Bozok'a aktardı. Bu oyuncunun ceza sahasında yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 2-0.



45+1. dakikada Altay farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan Ceyhun Gülselam'ın yaptığı ortada arka taraftaki İbrahim Öztürk'ün attığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1



İlk 45 dakikalık bölümü Kasımpaşa 2-1 önde bitirdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





Karşılaşmanın 50. dakikasında Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Fall'un sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahasına girerken topla buluşan Eysseric'in şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1.



63. dakikada konuk ekip 4. gülünü buldu. Sağ kanattan Hajradinovic'in yaptığı ortaya ceza sahası içinde Umut Bozok'un vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 4-1.



80. dakikada Travnik'in ceza sahası içinde topa elle müdahalesi sonrası hakem Çağdaş Altay, penaltı kararı verdi.



81. dakikada penaltı atışını Kappel, takımının 2. golünü kaydetti: 4-2.



Kasımpaşa müsabakadan 4-2 galip ayrıldı.



Stat: Alsancak Mustafa Denizli



Hakemler: Çağdaş Altay, Mehmet Kısal, Samet Çavuş



Altay: Cihan Topaloğlu, Thiam, İbrahim Öztürk (Dk. 81 Tugay Gündem), Efe Sarıkaya, Eren Erdoğan (Dk. 81 Onur Efe), Ceyhun Gülselam, Thaciano, Poko, Kazımcan Karataş (Dk. 74 Erdem Özcan), Kappel, Rodriguez (Dk. 59 Nurettin Küçükdeniz)



Kasımpaşa: Erdem Canpolat, Mehmet Feyzi Yıldırım, Bruma, Harun Elyesa Akaydın (Dk. 46 Aabid), Hadergjonaj, Fall (Dk. 70 Ahmet Emin Engin), Doğucan Haspolat, Eysseric (Dk. 70 Travnik), Muleka (Dk. 89 Berat Kalkan), Hajradinovic (Dk. 89 Tunay Torun), Umut Bozok



Goller: Dk. 35 ve 50 Eysseric, Dk. 42 ve 63 Umut Bozok (Kasımpaşa), Dk. 45+1 İbrahim Öztürk, Dk. 81 Kappel (Penaltıdan) (Altay)



Sarı kart: Dk. 67 Doğucan Haspolat (Kasımpaşa)





























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