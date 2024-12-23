Umut Güneş'e sürpriz bir talip

Trabzonspor'un 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Umut Güneş, Polonya ekibinin radarında. İddialara göre Slask Wroclaw, Güneş'i kiralamak istiyor.

, Fotoğraf; X.com
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Umut Güneş'e sürpriz bir talip
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23 Aralık 2024 09:18
Son güncelleme 23 Aralık 2024 09:21
Trabzonspor'un 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Umut Güneş'e Polonya'dan talip çıktı.

Polonya basınındaki haberlere göre, Slask Wroclaw, Trabzonspor'un 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Umut Güneş'i sezon sonuna kadar kiralamak istiyor.

Bu sezon bordo-mavili formayla 7 karşılaşmada görev alan genç futbolcu, henüz gol veya asist katkısı sağlayamadı.

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