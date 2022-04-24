Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında Boluspor, Ümraniyespor'u konuk etti. Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Ümraniyespor 2-0 kazandı.



Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golleri 1. ve 6. (P) dakikalarda Antonio Mrsic kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Ümraniyespor, puanını 63'e yükseltti ve liderlik koltuğuna oturdu.



Geçen hafta 7 maçlık kazanamama serisini Eyüpspor galibiyetiyle bozan Boluspor ise bu yenilgi ile birlikte 38 puanla 15. sırada konumlandı.



Gelecek hafta Ümraniyespor, Balıkesirspor'u konuk edecek. Boluspor ise deplasmanda Adanaspor ile karşılaşacak.

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