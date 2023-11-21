Ümit Milli Takım, Avrupa U21 Şampiyonası Eleme Turu Grup 1'de Norveç U21 Milli Takımı'yla karşı karşıya geldi. Alanya'da oynanan maçı Türkiye 2-0'lık skorla kazandı.
Türkiye'ye galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Cihan Çanak ve 64. dakikada Erencan Yardımcı attı.
Bu sonucun ardından Türkiye, 6 puana yükseldi. Norveç, 9 puanda kaldı.
Türkiye, bir sonraki maçta İtalya ile deplasmanda karşılaşacak. Norveç, sahasında San Marino'yu ağırlayacak.
Türkiye'ye galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Cihan Çanak ve 64. dakikada Erencan Yardımcı attı.
Bu sonucun ardından Türkiye, 6 puana yükseldi. Norveç, 9 puanda kaldı.
Türkiye, bir sonraki maçta İtalya ile deplasmanda karşılaşacak. Norveç, sahasında San Marino'yu ağırlayacak.
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