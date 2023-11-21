Ümit Milliler, Norveç'i 2 golle geçti

Ümit Milli Takım, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Norveç'i 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ümit Milliler, Norveç'i 2 golle geçti
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21 Kasım 2023 21:41
Ümit Milli Takım, Avrupa U21 Şampiyonası Eleme Turu Grup 1'de Norveç U21 Milli Takımı'yla karşı karşıya geldi. Alanya'da oynanan maçı Türkiye 2-0'lık skorla kazandı.

Türkiye'ye galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Cihan Çanak ve 64. dakikada Erencan Yardımcı attı.

Bu sonucun ardından Türkiye, 6 puana yükseldi. Norveç, 9 puanda kaldı.

Türkiye, bir sonraki maçta İtalya ile deplasmanda karşılaşacak. Norveç, sahasında San Marino'yu ağırlayacak.

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