Uğur Meleke: 'Kulüplere teknik direktör sınırı gelmeli'

Spor yorumcusu Uğur Meleke, beIN Sports ekranlarında yayınlanan "beIN MANŞET" programında bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 12 kez yaşanan teknik direktör değişimini yorumladı.



Meleke'nin yorumları şu şekilde;



"Çok iyi bir tablo değil doğru, ama çok kötü de değil. Çok daha kötü noktadaydık. İngiltere'de 10, Fransa'da 11, Türkiye'de ise 12. Birkaç gün önce biz de, İngiltere'de 10'du. İngiltere'de anormal olan bu. Yıllardır Süper Lig'in kanayan yarası bu. Umarım bu sayı daha fazla büyümez.



KULÜPLERE SINIR GELMELİ



Benim bir önerim var. Türkiye'de bir teknik direktör bir sezonda maksimum iki kez imza atabiliyor, üçüncü imzayı atamıyor. Kulüplere de bir sınır getirmeleri gerektiğini düşünüyorum. Kulüpler de iki teknik direktör değiştirirse üçüncü teknik adamı getirmemeli. Bu kısılama kulüplere de gelirse, kulüpler bu kadar kolay teknik adam gönderemez."





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