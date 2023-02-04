Uğur Çiftçi: 'Çok iyi oynadık'

Sivassporlu Uğur Çiftçi, Beşiktaş'ı mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.



Uğur yaptığı açıklamada, "Zor maç olacağını biliyorduk. Ligin ikinci devresine çok iyi başladık. İyi oynuyor, sonuç alamıyorduk. Adana Demirspor maçının ikinci yarısında çok iyi oynadık, puan alamadık. Alanya deplasmanında çok iyi oynadık, kazandık." dedi.



Maça iyi hazırlandıklarını belirten Uğur, "Beşiktaş maçına çok iyi hazırlandık, çok zor olacağını biliyorduk. Uzun zamandır da evimizde maç oynamıyorduk. Taraftarlarımız itici güç oldular. Beşiktaş'la oynuyoruz, ona göre konsantre olduk. İstediklerimizi yaptık." ifadelerini kullandı.



Uğur Çiftçi ayrıca, "İkinci yarıda uzun topları ve ikinci topları zorlayacağını biliyorduk. Gol yemedik. Gol yememek defans oyuncuları için iyidir. Önümüzdeki maçları da kazanarak üst sıralara tırmanmak istiyoruz. Aslında bu tırmanışı önceden oyunla göstermiştik zaten." diye konuştu.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ