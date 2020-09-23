UEFA Süper Kupa'da 1,1 milyar avroluk maç

Kupayı müzelerine götürmek için yarın Macaristan'da kozlarını paylaşacak Alman ekibi Bayern Münih ile İspanyol takımı Sevilla'nın toplam futbolcu değeri, 1 milyar avroyu geçiyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
UEFA Süper Kupa'da 1,1 milyar avroluk maç
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23 Eylül 2020 15:26
 UEFA Süper Kupa maçında yarın Macaristan'da karşılaşacak Almanya'nın Bayern Münih ve İspanya'nın Sevilla takımlarının toplam futbolcu değeri, 1 milyar 189 milyon avro olarak dikkati çekiyor.

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde zirveye çıkan Bayern Münih'in kadrosundaki futbolcuların tahmini piyasa değeri 837,95 milyon avro, UEFA Avrupa Ligi'nde zafere ulaşan Sevilla'nın ise 351,90 milyon avro oldu.

Puskas Arena'da yarın oynanacak final maçı öncesi, Bayern Münih'in Alman yıldızlarından Serge Gnabry 90 milyon, Joshua Kimmich ise 85 milyon avroluk değerleriyle takımın en pahalı futbolcuları olarak öne çıkıyor.

Sevilla'da ise Arjantinli kanat oyuncusu Lucas Ocampos ile Breziyalı savunmacı Diego Carlos 50'şer milyon avroluk değerleriyle göze çarpıyor.

Bayern Münihli futbolcuların tahmini piyasa değerleri şöyle:

Futbolcu  Değeri (avro) 
Serge Gnabry  90 milyon 
Joshua Kimmich  85 milyon 
Alphonso Davies 80 milyon
Leroy Sane  70 milyon 
David Alaba  65 milyon 
Robert Lewandowski  60 milyon  
Leon Goretzka  60 milyon
Niklas Süle  48 milyon
Lucas Hernandez 45 milyon
Benjamin Pavard 45 milyon
Kingsley Coman  40 milyon
Thomas Müller 35 milyon 
Corentin Tolisso 25,5 milyon
Manuel Neuer 18 milyon 
Jerome Boateng 12 milyon 
Tanguy Nianzou  11 milyon 
Javi Martinez  10 milyon 
Michael Cuisance 10 milyon
Joshua Zirkzee 9 milyon 
Alexander Nübel 8 milyon 
Adrian Fein  5 milyon 
Sven Ulreich  3 milyon 
Chris Richards   2,2 milyon
Jamal Musiala   1 milyon 
Ron-Thorben Hoffmann  250 bin
TOPLAM  837,95 milyon 
 

Sevilla futbolcularının değeri

Sevilla'da futbolcuların tahmini piyasa değerleri şöyle:

 

Futbolcu Değeri (avro)
Lucas Ocampos  50 milyon 
Diego Carlos 50 milyon 
Jules Kounde  30 milyon 
Ivan Rakitic  20 milyon 
Suso  17,5 milyon 
Oscar Rodriguez  15 milyon 
Tomas Vaclik  14,5 milyon 
Joan Jordan  14,5 milyon 
Oliver Torres  13,5 milyon 
Marcos Acuna 12 milyon 
Youssef En-Nesyri  12 milyon 
Carlos Fernandez  10 milyon 
Luuk de Jong 9,5 milyon 
Franco Vazquez  9,5 milyon 
Munir El Haddadi  9 milyon 
Bryan Gil  9 milyon 
Fernando Reges  8 milyon 
Nemanja Gudelj  5,5 milyon 
Roque Mesa  5,5 milyon 
Ibrahim Amadou  5,5 milyon 
Sergio Escudero  4,8 milyon 
Joris Gnagnon  4,8 milyon 
Alejandro Pozo  4,5 milyon 
Sergi Gomez  4 milyon 
Aleix Vidal  3,5 milyon 
Jesus Navas  3,2 milyon 
Bono  3 milyon 
Sebastien Corchia  1,6 milyon 
Juan Soriano  1,6 milyon 
Javi Diaz  400 bin
TOPLAM  351,90 milyon


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