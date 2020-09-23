UEFA Süper Kupa'da 1,1 milyar avroluk maç

UEFA Süper Kupa maçında yarın Macaristan'da karşılaşacak Almanya'nın Bayern Münih ve İspanya'nın Sevilla takımlarının toplam futbolcu değeri, 1 milyar 189 milyon avro olarak dikkati çekiyor.
Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde zirveye çıkan Bayern Münih'in kadrosundaki futbolcuların tahmini piyasa değeri 837,95 milyon avro, UEFA Avrupa Ligi'nde zafere ulaşan Sevilla'nın ise 351,90 milyon avro oldu.
Puskas Arena'da yarın oynanacak final maçı öncesi, Bayern Münih'in Alman yıldızlarından Serge Gnabry 90 milyon, Joshua Kimmich ise 85 milyon avroluk değerleriyle takımın en pahalı futbolcuları olarak öne çıkıyor.
Sevilla'da ise Arjantinli kanat oyuncusu Lucas Ocampos ile Breziyalı savunmacı Diego Carlos 50'şer milyon avroluk değerleriyle göze çarpıyor.
Bayern Münihli futbolcuların tahmini piyasa değerleri şöyle:
Sevilla futbolcularının değeri
Sevilla'da futbolcuların tahmini piyasa değerleri şöyle:
Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde zirveye çıkan Bayern Münih'in kadrosundaki futbolcuların tahmini piyasa değeri 837,95 milyon avro, UEFA Avrupa Ligi'nde zafere ulaşan Sevilla'nın ise 351,90 milyon avro oldu.
Puskas Arena'da yarın oynanacak final maçı öncesi, Bayern Münih'in Alman yıldızlarından Serge Gnabry 90 milyon, Joshua Kimmich ise 85 milyon avroluk değerleriyle takımın en pahalı futbolcuları olarak öne çıkıyor.
Sevilla'da ise Arjantinli kanat oyuncusu Lucas Ocampos ile Breziyalı savunmacı Diego Carlos 50'şer milyon avroluk değerleriyle göze çarpıyor.
Bayern Münihli futbolcuların tahmini piyasa değerleri şöyle:
|Futbolcu
|Değeri (avro)
|Serge Gnabry
|90 milyon
|Joshua Kimmich
|85 milyon
|Alphonso Davies
|80 milyon
|Leroy Sane
|70 milyon
|David Alaba
|65 milyon
|Robert Lewandowski
|60 milyon
|Leon Goretzka
|60 milyon
|Niklas Süle
|48 milyon
|Lucas Hernandez
|45 milyon
|Benjamin Pavard
|45 milyon
|Kingsley Coman
|40 milyon
|Thomas Müller
|35 milyon
|Corentin Tolisso
|25,5 milyon
|Manuel Neuer
|18 milyon
|Jerome Boateng
|12 milyon
|Tanguy Nianzou
|11 milyon
|Javi Martinez
|10 milyon
|Michael Cuisance
|10 milyon
|Joshua Zirkzee
|9 milyon
|Alexander Nübel
|8 milyon
|Adrian Fein
|5 milyon
|Sven Ulreich
|3 milyon
|Chris Richards
|2,2 milyon
|Jamal Musiala
|1 milyon
|Ron-Thorben Hoffmann
|250 bin
|TOPLAM
|837,95 milyon
Sevilla futbolcularının değeri
Sevilla'da futbolcuların tahmini piyasa değerleri şöyle:
|Futbolcu
|Değeri (avro)
|Lucas Ocampos
|50 milyon
|Diego Carlos
|50 milyon
|Jules Kounde
|30 milyon
|Ivan Rakitic
|20 milyon
|Suso
|17,5 milyon
|Oscar Rodriguez
|15 milyon
|Tomas Vaclik
|14,5 milyon
|Joan Jordan
|14,5 milyon
|Oliver Torres
|13,5 milyon
|Marcos Acuna
|12 milyon
|Youssef En-Nesyri
|12 milyon
|Carlos Fernandez
|10 milyon
|Luuk de Jong
|9,5 milyon
|Franco Vazquez
|9,5 milyon
|Munir El Haddadi
|9 milyon
|Bryan Gil
|9 milyon
|Fernando Reges
|8 milyon
|Nemanja Gudelj
|5,5 milyon
|Roque Mesa
|5,5 milyon
|Ibrahim Amadou
|5,5 milyon
|Sergio Escudero
|4,8 milyon
|Joris Gnagnon
|4,8 milyon
|Alejandro Pozo
|4,5 milyon
|Sergi Gomez
|4 milyon
|Aleix Vidal
|3,5 milyon
|Jesus Navas
|3,2 milyon
|Bono
|3 milyon
|Sebastien Corchia
|1,6 milyon
|Juan Soriano
|1,6 milyon
|Javi Diaz
|400 bin
|TOPLAM
|351,90 milyon