UEFA Süper Kupa'da 1,1 milyar avroluk maç

Futbolcu Değeri (avro) Serge Gnabry 90 milyon Joshua Kimmich 85 milyon Alphonso Davies 80 milyon Leroy Sane 70 milyon David Alaba 65 milyon Robert Lewandowski 60 milyon Leon Goretzka 60 milyon Niklas Süle 48 milyon Lucas Hernandez 45 milyon Benjamin Pavard 45 milyon Kingsley Coman 40 milyon Thomas Müller 35 milyon Corentin Tolisso 25,5 milyon Manuel Neuer 18 milyon Jerome Boateng 12 milyon Tanguy Nianzou 11 milyon Javi Martinez 10 milyon Michael Cuisance 10 milyon Joshua Zirkzee 9 milyon Alexander Nübel 8 milyon Adrian Fein 5 milyon Sven Ulreich 3 milyon Chris Richards 2,2 milyon Jamal Musiala 1 milyon Ron-Thorben Hoffmann 250 bin TOPLAM 837,95 milyon

Sevilla futbolcularının değeri

Futbolcu Değeri (avro) Lucas Ocampos 50 milyon Diego Carlos 50 milyon Jules Kounde 30 milyon Ivan Rakitic 20 milyon Suso 17,5 milyon Oscar Rodriguez 15 milyon Tomas Vaclik 14,5 milyon Joan Jordan 14,5 milyon Oliver Torres 13,5 milyon Marcos Acuna 12 milyon Youssef En-Nesyri 12 milyon Carlos Fernandez 10 milyon Luuk de Jong 9,5 milyon Franco Vazquez 9,5 milyon Munir El Haddadi 9 milyon Bryan Gil 9 milyon Fernando Reges 8 milyon Nemanja Gudelj 5,5 milyon Roque Mesa 5,5 milyon Ibrahim Amadou 5,5 milyon Sergio Escudero 4,8 milyon Joris Gnagnon 4,8 milyon Alejandro Pozo 4,5 milyon Sergi Gomez 4 milyon Aleix Vidal 3,5 milyon Jesus Navas 3,2 milyon Bono 3 milyon Sebastien Corchia 1,6 milyon Juan Soriano 1,6 milyon Javi Diaz 400 bin TOPLAM 351,90 milyon





UEFA Süper Kupa maçında yarın Macaristan'da karşılaşacak Almanya'nın Bayern Münih ve İspanya'nın Sevilla takımlarının toplam futbolcu değeri, 1 milyar 189 milyon avro olarak dikkati çekiyor.Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde zirveye çıkan Bayern Münih'in kadrosundaki futbolcuların tahmini piyasa değeri 837,95 milyon avro, UEFA Avrupa Ligi'nde zafere ulaşan Sevilla'nın ise 351,90 milyon avro oldu.Puskas Arena'da yarın oynanacak final maçı öncesi, Bayern Münih'in Alman yıldızlarından Serge Gnabry 90 milyon, Joshua Kimmich ise 85 milyon avroluk değerleriyle takımın en pahalı futbolcuları olarak öne çıkıyor.Sevilla'da ise Arjantinli kanat oyuncusu Lucas Ocampos ile Breziyalı savunmacı Diego Carlos 50'şer milyon avroluk değerleriyle göze çarpıyor.Sevilla'da futbolcuların tahmini piyasa değerleri şöyle: