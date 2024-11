UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu gece ortalık yanacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. Hafta heyecanı bu akşam oynanacak 9 maçla devam edecek.İşte tüm maçlardan kritik bilgiler ve anahtar istatistikler...Şampiyonlar Ligi lideri Aston Villa, Villa Park'ta Bologna'yı 2-0 mağlup ettikten sonra Club Brugge ile deplasmanda karşılaşacak. John McGinn ve Jhon Duran'ın ikinci yarıda attığı goller ev sahibi takımı, üçüncü galibiyetine taşırken, kararlı savunma da üst üste üçüncü kez kalelerini gole kapatmalarını sağladı. Unai Emery'nin takımı yine de rehavete kapılmayacak. "O [Emery] her maç çıtayı yükseltmeye devam etmemizi istiyor. Maç sırasında bizi her zaman zorluyor," dedi orta saha oyuncusu Youri Tielemans maçtan sonra.Club Brugge, Sturm Graz karşısında aldığı 2. hafta galibiyetinin ardından Milan tarafından mağlup edildi ancak teknik direktör Nicky Hayen 3-1'lik yenilgiden bazı olumlu sonuçlar çıkardı: "2-1 olana kadar iyi oynadık ama sonra enerjimiz tükendi."* Aston Villa, Avrupa kupalarında Belçika takımlarıyla oynadığı dört karşılaşmadan sadece birini kazanabildi. 1982'de Avrupa Kupası zaferi yolunda Anderlecht'i yenmişlerdi.Shakhtar, Emirates'te Arsenal'e karşı aldığı farklı mağlubiyetin ardından tek puanda kaldı ancak Ukrayna ekibi olumlu bir performanstan cesaret alıyor. Forvet Georgiy Sudakov "En azından 1 gol atmayı hak ettiklerini" düşünürken, teknik direktörü Marino Pusic "Performanstan çok ama çok gurur duyduğunu" söyledi.Shakhtar'ın galibiyeti bulunmazken, 4. haftadaki rakipleri Young Boys henüz puan alamadı. Aston Villa ve Barcelona karşısında aldıkları ağır yenilgilerin ardından İsviçre ekibi, Inter'e karşı 1-0'lık yenilgi aldıkları maçta daha sert bir duruş sergiledi. Savunmadaki gelişimlerine rağmen Young Boys hücumdaki sıkıntılarına henüz bir çözüm bulabilmiş değil. Shakhtar ile birlikte İsviçre şampiyonu üç maçtır gol atamayan dört takımdan biri. Geçici menajer Joel Magnin, Inter karşısında sergilenen zayıf bitiricilikten yakınarak şunları söyledi: "19 şutumuz vardı ama sadece ikisi kaleyi buldu. Bu yeterli değil."* Shakhtar, 2016'da Young Boys karşısında aldığı galibiyet de dahil olmak üzere Avrupa kupalarında İsviçre takımlarıyla oynadığı 11 karşılaşmanın sekizini kazandı.Sparta Prag, Man City karşısında aldığı 5-0'lık mağlubiyetle sezonun ilk yenilgisini aldı. Çekya ekibi 21. sırada yer alıyor ancak ağır yenilgiye rağmen moralini koruyor. Antrenör Lars Friis, Man City'yi "dünyanın en iyi takımı" olarak nitelendirdi ve 1-0 biten ilk yarıda gösterdikleri mücadeleden dolayı takımını övdü.Şampiyonlar Ligi'nin yeni ekibi Brest, lig aşamasına namağlup başladıktan sonra beşinci sırada yer alarak Şampiyonlar Ligi'nde güçlü bir izlenim bıraktı. Bundesliga lideri Leverkusen'le berabere kalarak bu seriyi uzattılar ve Fransız ekibinin artan itibarına katkıda bulundular. Orta saha oyuncusu Hugo Magnetti "Kimseden korkmuyoruz, dişimizi göstermek bizim sorumluluğumuz" dedi.* Sparta Prag, Avrupa kupalarında Fransız takımlarıyla oynadığı 15 karşılaşmanın sadece ikisini kazanabildi ve son galibiyetini 2007 yılında Toulouse karşısında aldı.Barcelona, Vincent Kompany'nin takımına üst üste ikinci Şampiyonlar Ligi mağlubiyetini tattırırken Bayern'in eski golcüsü Robert Lewandowski hedefindeydi.4-1'lik yenilgide Bayern'in tek golünü atan Harry Kane, "Buradan uzaklaşmalı ve ders çıkarmalıyız" dedi. Sadece üç puan toplamalarına rağmen istatistikler, topa sahip olma oranında ikinci (%63), atılan gollerde ikinci (10) ve pas isabetinde dördüncü (%90,3) sırada yer alan Alman ekibi için daha olumlu bir tablo çiziyor.4. haftadaki rakipleri Benfica, Atleti ve Kızılyıldız galibiyetlerinin ardından Feyenoord'a 3-1 yenilerek sezonun ilk yenilgisini aldı. Takımının performansından memnun olan antrenör Bruno Lage, "Üzülmemiz gereken şey golleri yeme şeklimiz" dedi.* Bayern, Benfica'ya karşı Avrupa kupalarında oynadığı on karşılaşmada da yenilmedi (7G 3B).Inter, Bern'de Young Boys'u 1-0 mağlup ettikten sonra San Siro Stadyumu'na yenilmezlik ünvanıyla geri döndü. Marcus Thuram'ın uzatma dakikalarında attığı golle galibiyete uzanan Inter'de Simone Inzaghi takımının karakterini övdü: "Takım sonuna kadar inandı ve sonuç olarak kazanmayı başardık."Arsenal, Shakhtar karşısında evinde aldığı 1-0'lık galibiyetin ardından Milano'ya giderken, taraftarları Inter ile Avrupa'da oynadıkları son karşılaşmanın güzel anılarını taşıyor. Londra ekibi Kasım 2003'te Stadio San Siro'da oynanan karşılaşmadan 5-1 galip ayrılmıştı ve UEFA müsabakalarında İtalyan takımlarına karşı 36 karşılaşmanın sadece sekizini kaybederek güçlü bir rekora sahip.Menajer Mikel Arteta, geçmişte Inzaghi'ye duyduğu hayranlığı dile getirmiş olsa da bu durumdan pek hoşnut olmayacaktır. "Inter'in son sezonlarda yaptıkları olağanüstü olmaktan başka bir şey değil" demişti 42 yaşındaki teknik adam.* Arsenal ve Inter arasındaki son ve tek UEFA karşılaşması 2003/04 Şampiyonlar Ligi grup aşamalarında oynandı ve her iki taraf da deplasmanda birer galibiyet aldı.Feyenoord, Lizbon'da Benfica karşısında aldığı 3-1 'lik galibiyetle arka arkaya galibiyetler elde etti.Hollanda Birinci Ligi'nde sadece bir kez mağlup olan ancak lig lideri PSV'nin sekiz puan ve üç sıra gerisinde bulunan Rotterdam ekibi, Portekizli rakibine oranla daha az topa sahip oldu ve daha az şut ve atak geliştirdi. 19 yaşındaki forvet Antoni Milambo iki kez fileleri havalandırarak turnuvanın gol krallığı listesinde üçüncü sıraya yükseldi. Antrenör Brian Priske "Gerçekten çok güzel goller attık" dedi.Salzburg'un lige başlangıcı daha az cesaret verici oldu. Avusturya ekibi henüz puan alamadı ve Dinamo Zagreb'e karşı aldıkları son yenilgide iki gol olmak üzere toplam dokuz gol yedi. Temmuz ayında göreve gelen antrenör Pep Lijnders, "Gelişmemiz gerektiği açık" dedi.* Feyenoord bu sezon oynadığı 15 karşılaşmada sadece iki kez kaybetti (8G 5B).Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern karşısında aldığı 4-1 'lik galibiyetin ardından La Liga'da ezeli rakibi Real Madrid karşısında aldığı 4-0'lık galibiyetle Belgrad'a moralli gidiyor.Görevdeki ilk sezonunda onları La Liga'da zirveye taşıyan teknik direktör Hansi Flick, "Şans yaratma ve onları bitirme şeklimiz inanılmazdı." dedi. Rakipleri lig aşamasında puan alamayan altı takımdan biri ve 3. haftada Monaco'ya 5-1 kaybettikleri maçta gidişatın değiştiğine dair çok az işaret vardı. "Her açıdan baskın bir takımla oynadık. Sürekli çözüm bulmamız gerekiyordu ama bunu başaramadık." dedi antrenör Vladan Milojevic.* Kızılyıldız ve Barcelona arasında Avrupa'da oynanan önceki dört karşılaşmanın tamamı UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda oynandı ve Katalan kulübü üç galibiyet ve bir beraberlik aldı.Parc des Princes, Paris ve Atleti arasındaki ilk Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına sahne olacak ve her iki taraf da lige istikrarsız başlangıçlarını geliştirmek isteyecek.Ev sahibi ekip son maçında PSV karşısında geriden gelerek 1-1 berabere kaldı ancak teknik direktör Luis Enrique tatmin olmadı. "Acı çekiyoruz, çünkü daha iyi bir sonucu hak etmiştik," dedi 54 yaşındaki teknik adam.Diego Simeone'nin Atleti'si de, yakaladıkları fırsatları gole çevirmekte zorlandıkları için evlerinde Lille'e karşı üst üste ikinci mağlubiyetlerini alarak benzer bir burukluk yaşadı. 3-1'lik yenilgi sırasında yeni kulübünde ilk Şampiyonlar Ligi golünü atan Julian Alvarez, "Şampiyonlar Ligi'nde şansınızı kullanmamanın bedelini ödersiniz" dedi.* Atleti'nin Lille'e karşı aldığı mağlubiyet, Avrupa kupalarında bir Fransız takımına karşı aldığı sadece ikinci mağlubiyet oldu; önceki maçlarda dokuz galibiyet ve beş beraberlik aldı.Stuttgart, Sparta Prag karşısında ilk puanlarını aldıktan sonra Torino'da Juventus karşısında da üç puan alarak Şampiyonlar Ligi'ne giriş yolunda özgüvenini artırdı. Teknik direktör Sebastian Hoeness 1-0'lık dramatik galibiyetin ardından "Şampiyonlar Ligi'nde oynamak harika ama oyuncular için yeni bir durum, bu yüzden maç maç ilerlemeliyiz" dedi.4. haftadaki rakipleri Atalanta lig aşamasında henüz gol yemeyen beş takımdan biri ve İtalyan ekibi Almanya'ya giderken bir galibiyet ve iki beraberlikle namağlup bir rekora sahip. Son maçlarında Celtic ile berabere kaldılar ve teknik direktör Gian Piero Gasperini hücum yeteneklerinin tam akışta olmadığını hissetti. Avrupa Ligi'ni kazanan teknik direktör, "Tüm hücumcularımız en iyi hallerinde olduğunda, daha eksiksiz bir takım olacağız" dedi.* Stuttgart, Avrupa kupalarında İtalyan takımlarıyla oynadığı on karşılaşmanın sadece ikisini kazanabildi.