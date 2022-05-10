UEFA'dan tartışılan plan: 2 takıma 'özel' Şampiyonlar Ligi daveti

Avrupa'nın önde gelen kulüpleri ve UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde yer alamayan ancak güçlü Avrupa performansına sahip iki takıma yer verme konusundaki tartışmalı plan üzerine anlaşmaya varmaya çok yakın...The Athletic'te yer alan habere göre; mevcut haliyle2024/25 sezonunda başlaması planlanan iki takıma özel yer vermeZira, bu takımlar UEFA ülke katsayılarının yüksek olması nedeniyle diğer ülke takımlarına göre büyük bir avantaj sağlayacak.Bu plan, ulusal liglerin önemini azalttığı ve Avrupa'nın seçkin liglerinin konumlarını sağlamlaştırdığı için bazı ülkeler tarafından şiddetle eleştirildi. Avrupa futbolunun birçok paydaşı, ayrılıkçı bir Avrupa Süper Ligi'ne karşı çıkan UEFA'nın benzer bir planı hayata geçirdiği eleştirisini dile getirdi.Bu plan