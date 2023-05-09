UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, İngiltere'nin West Ham United ile Hollanda'nın AZ Alkmaar ekipleri arasında oynanacak UEFA Konferans Ligi yarı final karşılaşmasını yönetecek.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İngiltere'nin başkenti Londra'daki Olimpiyat Stadyumu'nda 11 Mayıs Perşembe günü oynanacak maçta Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise İtalya Futbol Federasyonundan Maurizio Mariani olacak.



Karşılaşmada Paolo Valeri VAR, Abdulkadir Bitigen ise AVAR olarak görev yapacak.





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