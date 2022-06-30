UEFA'dan Fatma Özlem Tursun'a görev!

UEFA futsal hakemi Fatma Özlem Tursun'a Avrupa Şampiyonası görevi verdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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UEFA'dan Fatma Özlem Tursun'a görev!
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30 Haziran 2022 16:16
FIFA kokartlı futsal hakemi Fatma Özlem Tursun, Portekiz'de düzenlenen UEFA Kadınlar Avrupa Futsal Şampiyonası'nın final organizasyonunda görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre UEFA, Türk futsal hakemlerinden Fatma Özlem Tursun'u, Porto kentinde yarın başlayacak organizasyonda görevlendirdi.

Tursun, ilk olarak yarın Ukrayna-İspanya yarı final maçında 2. hakem olarak sahaya çıkacak.

Organizasyonda üçüncülük ve final karşılaşması, 3 Temmuz Pazar günü oynanacak.

 

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