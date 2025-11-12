UEFA Başkanı Ceferin'den bahis soruşturması için açıklama

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile bahis soruşturması hakkında konuştuğu öne sürüldü.

calendar 12 Kasım 2025 12:34 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2025 13:06
Haber: Sözcü, Fotoğraf: TFF
UEFA Başkanı Ceferin'den bahis soruşturması için açıklama
Türkiye'deki bahis soruşturması Avrupa ve dünya basınından geniş yer bulurken, konuyla ilgili olarak eski hakem Erman Toroğlu'ndan flaş bir iddia gündeme geldi.

Erman Toroğlu, Sözcü Gazetesi'ndeki köşesinde UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile konuşmasından bir detay paylaştı.

Eski hakem Erman Toroğlu o görüşmeyi "Bakınız; UEFA Başkanı Ceferin'in, TFF Başkanımız İbrahim Hacıosmanoğlu'na, "Çok doğru bir iş yaptın, çok cesaretli bir şey yaptın ama beni de epey zor duruma sokacaksın. Çünkü bu Avrupa'ya da sıçrayacak. Ben de bu işlerle epey uğraşacağım" dediğini duydum. Hacıosmanoğlu'nu tebrik ediyorum. Bir yerden başladı." sözleriyle duyurdu.


UEFA ayrıca futboldaki bahis soruşturmasına ilişkin TFF ile temas halinde olunduğunu bildirdi. UEFA Basın Birimi, konuya ilişkin, "UEFA, bu konuyla ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu ile temas halindedir. Şu aşamada başka bir yorumumuz bulunmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

12 Kasım tarihli Sözcü Gazetesi'ni satın alarak, Erman Toroğlu'nun köşe yazısının tamamına ulaşabilirsiniz.



