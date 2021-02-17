UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu heyecanı başlıyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu, son 32 turundaki 16 karşılaşmayla devam edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu heyecanı başlıyor
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17 Şubat 2021 14:35
UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu ilk maçları perşembe günü oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu, son 32 turundaki 16 karşılaşmayla devam edecek.

Turnuvada son 16 turuna kalacak takımlar, 24 ve 25 Şubat'taki rövanş müsabakalarının ardından belli olacak.

Perşembe günü yapılacak maçların programı şöyle:

20.55 Real Sociedad (İspanya) - Manchester United (İngiltere)
20.55 Wolfsberger (Almanya) - Tottenham (İngiltere)
20.55 Olympiakos (Yunanistan) - PSV (Hollanda)
20.55 Slavia Prag (Çekya) - Leicester City (İngiltere)
20.55 Young Boys (İsviçre) - Bayer Leverkusen (Almanya)
20.55 Kızılyıldız (Sırbistan) - Milan (İtalya)
20.55 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Club Brugge (Belçika)
20.55 Braga (Portekiz) - Roma (İtalya)
20.55 Krasnodar (Rusya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
23.00 Lille (Fransa) - Ajax (Hollanda)
23.00 Benfica (Portekiz) - Arsenal (İngiltere)
23.00 Molde (Norveç) - Hoffenheim (Almanya)
23.00 Maccabi Tel-Aviv (İsrail) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
23.00 Antwerp (Belçika) - Rangers (İskoçya)
23.00 Granada (İspanya) - Napoli (İtalya)
23.00 Salzburg (Avusturya) - Villarreal (İspanya)



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