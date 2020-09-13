Tyler Boyd: 'Galibiyet hocamıza armağan olsun!'

Beşiktaş'ın Trabzonspor'u 3-1 yendiği maçın ardından siyah-beyazlı futbolcu Tyler Boyd açıklamalarda bulundu.



Kazandıkları mücadeleyi Sergen Yalçın'a armağan ettiklerini söyleyen Boyd, "Galibiyeti bugün burada olmayan hocamıza armağan ediyoruz. Galibiyetle başladık, saha iyi olmamasına rağmen istediğimizi alarak buradan ayrılıyoruz Taraftarımıza Beşiktaş formasını giyen futbolcuların nasıl mücadele etmesi gerektiğini gösterdiğimiz için mutluyuz" dedi.



