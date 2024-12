TVF Başkanı Üstündağ: Tek eksiğimiz olimpiyat madalyası

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Tek bir eksik yönümüz kaldı, o da olimpiyat madalyası. Ona da yaklaştık. Aslında bu yıl o madalyayı almalıydık. İnşallah şimdiden garantilediğimiz Los Angeles'a gittiğimizde oradan madalya ile döneceğiz" dedi.



TVF Başkanı Üstündağ, Türk voleybolunun mevcut durumunu ve gelecek hedeflerini Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı özel açıklamalarda değerlendirdi.



Türk voleybolunun bugüne kadar ilkleri yaşadığını ve ilkleri yaşatmaya devam edeceğini, bu nedenle çok mutlu ve gururlu olduğunu belirten Üstündağ, federasyon başkanlığına yeniden seçilmesini ve FIVB'deki yeni görevini, "Yine 3'üncü dönem genel kurulda, camiamız bize yine bir güvenoyu verdi ve 3'üncü kez Türkiye Voleybol Federasyonu başkanlığını yürütüyoruz. Tabi sadece bununla kalmadık. Biz ülkem adına, şahsım demiyorum bakın, ülkem adına çok önemli bir göreve geldik. Dünya FIVB Voleybol Konseyi'nin başına geldik. Konsey başkanlığını aldık ve 16 tane Avrupa'da ve dünyada ülkemizden temsilcilerimiz kurullarda görev alacak. Bu da ülkemiz için bir ilk" şeklinde ifade etti.



"Başta da söylediğim gibi, ilkleri yaşatan voleybol, yaşanmayan ilkleri de yaşatmak istiyor" şeklinde açıklamalarını sürdüren Üstündağ, bu ilkleri ise şöyle açıkladı:



"Önümüzde bir Dünya Şampiyonası var. Kürsüde yer almak istiyoruz. Kadınlarda, 4 yıl sonraki Los Angeles'ı bugünden garantilemiş bir camiadan bahsediyoruz. Erkeklerin şansı yüzde 51, kadınların ise yüzde 99. İki takımla temsil etmek istiyoruz."



'BİZ SPOR ÜLKESİ OLMALIYIZ'



Voleybolda elde edilen başarıların kendilerinin görevi olduğunu vurgulayan Üstündağ, "Biz spor ülkesiyiz. Biz ülke olarak, devlet olarak, millet olarak büyük bir milletiz, devletiz. Dolayısıyla da 'Biz spor ülkesi olmalıyız' diye düşünüyorum. İnşallah voleybolun yaşadığı ve yaşattıklarını her branşta da yaşayacağız ve yaşatacağız" diye konuştu.



'VOLEYBOLUN HER TARAFI GÜÇLÜ, GÜÇSÜZ HİÇBİR YERİMİZ YOK'



Türk voleybolunun bugünkü mevcut durumunu da yorumlayan Üstündağ, "Bence, bunu tüm kamuoyuna sormak lazım" ifadelerini kullanarak, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Voleybolun her tarafı güçlü. Güçsüz hiçbir yerimiz yok. Bugün altyapıda tarih yazıyoruz. Yani A liginde mücadele ediyoruz. Kadınıyla ve erkeğiyle ya Avrupa'da, ya da dünyada hep ilk 3 içindeyiz. Hep kürsüdeyiz. İşte son olarak, geçen yıl U20'de namağlup Avrupa şampiyonu olduk. O U20'den en az 3-4 oyuncu sezon başı A Milli Takım'da yer alacak. Şimdi altyapınız sağlam, okulunuz var, o da sağlam. Projeleriniz var, Doğu'da, Güneydoğu'da ki özellikle oralara ağırlık veriyoruz. Oralardaki projeler sağlam. 6-12 yaş herkesi voleybolla buluşturmaya başlamışız. Yani eksik yönümüzün olmadığını düşünüyorum. Tek bir eksik yönümüz kaldı, o da olimpiyat madalyası. Ona da yaklaştık. Aslında bu yıl o madalyayı almalıydık, bu olimpiyatta. İnşallah şimdiden garantilediğimiz Los Angeles'a gittiğimizde oradan madalya ile döneceğiz."



'ERKEKLERİN DE SON YILLARDA YAPTIKLARI; TARİHİ BAŞARI'



Son yıllarda Türk voleybolunda özellikle uluslararası başarılar sonucu A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın çok ön plana çıkmasının, aslında erkeklerin de elde ettiği tarihi başarıları biraz gölgelediğini dile getiren Başkan Üstündağ, "Erkeklerin de son yıllarda yaptığı başarı, tarihi başarı. Örnek, nedir tarihi? Milletler Ligi'nde hiç yoktuk. Bu yıl Milletler Ligi'nde olduk. Olimpiyat elemesi tarihimizde hiç oynamadık, ilk defa oynadık. Avrupa Altın Ligi'nde iki yıl üst üste namağlup şampiyon olduk. Şimdi bunlara baktığımızda bunlar ilk. Ama kadınların çıtası öyle bir yüksek ki, erkelerin o çıtası, o yüksek çıtanın gerisinde kaldı" dedi.



'HAK EDEN DEĞERLERİMİZE BİZ SAHİP ÇIKMALIYIZ'



Üstündağ ayrıca, spor alanında gerçek başarıların konuşulması gerektiğini, konuşulmayı hak eden başarılara daha fazla sahip çıkılması gerektiğini söyledi. Üstündağ, şöyle konuştu;



"Şimdi bizim dünyada yapmadığımız başarı yok, Avrupa'da ve olimpiyatlarda yapmadığımız başarı yok ama ne kadarı konuşuluyor, neredeyiz? Ama öbür tarafa bakıyoruz, hiç konuşulmaması gereken konular ülkemizi, gündemimizi meşgul ediyor. Biraz burada da biz sahip çıkmalıyız, hak eden değerlerimize biz sahip çıkmalıyız diye düşünüyorum."



'HER BRANŞ BAŞIMIZIN TACIDIR'



A Milli Kadın Basketbol Takımı oyuncularının A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılarıyla ilgili, 'Onlarla gurur duyuyoruz' şeklindeki açıklamalarını da değerlendiren TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Ben de tüm spor camiasıyla gurur duyuyorum. Voleybol gurur duyulacak bir iş yapıyor. Gurur duyarken bizi böyle değerli görmeleri, bizi onore etmeleri bize ayrı bir motive veriyor. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah voleybolun aldığı başarının gerisinde değil, hatta bir adım önünde olmasını arzu ve temenni ediyorum. Bizde branş ayrımı olmaz. Türk sporunda spor ülkesi olmalıyız. Biz branş ayırmayız. Her branşa eşitiz. Bizim için her branş başımızın tacıdır. Kim ki en yüksek başarıları elde ediyorsa, herkes o başarıyı elde edenin yanında olacak ve herkes o başarıya ortak olacak" şeklinde konuştu.



Üstündağ son olarak, "Voleybolu ve Türk sporunu güzel günler bekliyor, izlemeye devam edelim. Daha büyük desteklerle, hep birlikte daha büyük başarılar elde edelim" diyerek sözlerini tamamladı.