Tuzlaspor'dan play-off yolunda büyük adım!

Spor Toto 1. Lig 36. hafta mücadelesinde Tuzlaspor, sahasında Eyüpspor ile karşı karşıya geldi.



Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi Tuzlaspor 3-2 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Kutay Kurt, 25. dakikada Ahmet Yazar ve 54. dakikada Gökhan Akkan kaydetti. Eyüpspor'un golleri 51. dakikada Ahmet Ildız ve 59. dakikada Dibba kaydetti.



7 maçtır mağlubiyet yaşamayan Tuzlaspor, bu sonucun ardından, play-off yolunda önemli bir 3 puanı elde etti. Ligin bitimine iki hafta kala Tuzlaspor, Eyüpspor'un 2 puan gerisinde 7. sırada yer alıyor. Eyüpspor ise üst üste çıktığı 5 maçtan da galibiyet çıkaramadı.



Ligin bir sonraki haftasında Tuzlaspor, Manisa FK deplasmanına gidecek. Eyüpspor ise Kocaelispor'u konuk edecek.





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