Tuttur.com ile maç önü: Miami Heat - LA Lakers

LAKERS'IN DURUMU

HEAT'İN DURUMU

4. MAÇ TAHMİNİ

Los Angeles Lakers ve Miami Heat arasında oynanan NBA Finalleri serisinde, son durum nasıl?Lakers, 2020 NBA Finalleri'nde ilk kez gazdan ayağını çekmiş ve bedelini ödemişti. Karşılığını fazlasıyla aldıkları top kayıpları yapmış olan Lakers ekibi, gereksiz fauller de yapınca, Miami ekibi Pazar gecesi ilk galibiyetini almıştı.Lakers'ın NBA Finallerinin 3. maçındaki en büyük eksikliği, yeterince sıkı oynamamaları olmuştu. Boş şutları kaçıran ekip, savunmada agresiflikten de yoksundu. LeBron James'in sekiz top kaybı yapması da, bu duruma yardımcı olmamıştı.Olumlu bir tarafa bakılacak olursa, bench ekibi harika bir gece geçirmişti. Kyle Kuzma ve Markieff Morris, Heat'e karşı 19'ar sayı kaydetmişlerdi ve bu performansı tekrarlamak isteyecekleri çok açık. Danny Green ise, Pazar günü 0-6 isabetle oynayarak, vasat performansları için bahanelerini artık tüketme noktasına gelmiş durumda.Miami Heat, 3. maçta LA Lakers'ın saçma sapan oyun şeklinden en iyi şekilde yararlanarak, kendilerine NBA Finalleri'nde bir şans vermiş oldu. Jimmy Butler'ın 40 sayılık triple-double'ının yanı sıra, Tyler Herro ve Duncan Robinson gibi şutörlerin performansları da oldukça ihtiyaç duyulan şeylerdi.Tüm gözler Bam Adebayo ve Goran Dragic'in sağlık durumunda ve Adebayo'nun yer alma olasılığı bulunsa da, Dragic'in oynama şansı, hala "acı çektiğini" belirttiğinden ötürü, oldukça düşük. Kelly Olynyk'in son iki maçta hücumda kendini göstermesi ve Heat için toplamda 41 sayı kaydetmesi de iyiye işaret.Bu playofflar boyunca LA Lakers'ı takip edenler, mağlubiyerlerden nasıl geri döndüklerini biliyor ve aynı durum bu gece de gerçekleşebilir. Miami Heat zorlu bir ekip olsa da, hafta sonundaki galibiyeti, Lakers ekibinin vasat performansından en iyi şekilde yararlanmalarının bir sonucuydu. Bunun art arda iki kez olması pek beklenmediğinden ötürü, Lakers'ın 4. maçı kazanarak, NBA Finallerinde 3-1 öne geçmesi olası gözüküyor.