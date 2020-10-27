Tuttur.com ile maç önü: Marsilya - Manchester City

DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

EKSİKLER, CEZALILAR

MUHTEMEL 11'LER

Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda İngiliz Manchester City, Marsilya deplasmanına konuk oluyor.- Manchester City ile Marsilya, Avrupa kupaları tarihinde ilk kez karşılaşacak.- İngiliz takımlarıyla oynadığı son 11 Şampiyonlar Ligi maçında tek galibiyet alabilen Marsilya (2B 8M), son beş karşılaşmanın dördünden mağlup ayrıldı.- Şampiyonlar Ligi gruplarında oynadığı son 10 dış saha maçının sadece birini kaybeden Manchester City (6G 3B), son altı karşılaşmada mağlubiyet almadı (4G 2B).- Manchester City'nin yer aldığı son sekiz Şampiyonlar Ligi maçında da karşılıklı goller atıldı. İngiliz ekibi, bu turnuvada Şubat 2016'dan (9 maç) bu yana kalesini gole kapatamadığı en uzun seriyi yaşıyor (9 maç).- Marsilya forması giyen Dimitri Payet, Şampiyonlar Ligi kariyerinde çektiği 32 şutun hiçbirinde fileleri havalandıramadı (21; Lille formasıyla & 11; Marsilya formasıyla).Eksik yokAgüero, Jesus, Mendy, Ake, FernandinhoMandanda; Sakai, Álvaro, Ćaleta-Car, Amavi; Rongier, Kamara, Sanson; Thauvin, Benedetto, PayetEderson; Cancelo, Dias, Laporte, Zinchenko; De Bruyne, Rodri, İlkay Gündoğan; Mahrez, Sterling, Foden