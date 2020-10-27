Tuttur.com ile maç önü: Marsilya - Manchester City

Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda İngiliz Manchester City, Marsilya deplasmanına konuk oluyor.
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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Manchester City ile Marsilya, Avrupa kupaları tarihinde ilk kez karşılaşacak.
- Şampiyonlar Ligi'nde Fransız takımlarına rakip olduğu yedi maçın sadece ikisini kazanabilen Manchester City (2B 3M), son dört karşılaşmada galibiyet alamadı (1B 3M).
- İngiliz takımlarıyla oynadığı son 11 Şampiyonlar Ligi maçında tek galibiyet alabilen Marsilya (2B 8M), son beş karşılaşmanın dördünden mağlup ayrıldı.
- Avrupa kupalarında İngiliz takımlarıyla oynadığı son 12 maçta beş gol atabilen Marsilya, en son Şubat 2016'daki Bolton Wanderers maçında birden fazla gol sevinci yaşayabildi (UEFA Kupası'nda 2-1).
- Şampiyonlar Ligi gruplarında oynadığı son 10 dış saha maçının sadece birini kaybeden Manchester City (6G 3B), son altı karşılaşmada mağlubiyet almadı (4G 2B).
- Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son dört iç saha maçını ikişer gol yiyerek kaybeden Marsilya, bu karşılaşmadan mağlup ayrılması halinde 2018'den bu yana beş maçlık bir seri yaşayan ilk Fransız takımı olacak (7 maç; Monaco).
- Manchester City'nin yer aldığı son sekiz Şampiyonlar Ligi maçında da karşılıklı goller atıldı. İngiliz ekibi, bu turnuvada Şubat 2016'dan (9 maç) bu yana kalesini gole kapatamadığı en uzun seriyi yaşıyor (9 maç).
- Pep Guardiola'nın göreve başladığı 2016/17'den bu yana Manchester City formasıyla en fazla Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katkı sağlayan Raheem Sterling (17 gol & 9 asist).
- Marsilya forması giyen Dimitri Payet, Şampiyonlar Ligi kariyerinde çektiği 32 şutun hiçbirinde fileleri havalandıramadı (21; Lille formasıyla & 11; Marsilya formasıyla).
- Manchester City forveti Sergio Agüero (35 gol), Şampiyonlar Ligi'nde bir İngiliz takımı adına en fazla gol atan oyuncu olmak için sahaya çıkıyor (36; Chelsea formasıyla Didier Drogba).
EKSİKLER, CEZALILAR
Marsilya: Eksik yok
Manchester City: Agüero, Jesus, Mendy, Ake, Fernandinho
MUHTEMEL 11'LER
Marsilya: Mandanda; Sakai, Álvaro, Ćaleta-Car, Amavi; Rongier, Kamara, Sanson; Thauvin, Benedetto, Payet
Manchester City: Ederson; Cancelo, Dias, Laporte, Zinchenko; De Bruyne, Rodri, İlkay Gündoğan; Mahrez, Sterling, Foden
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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Manchester City ile Marsilya, Avrupa kupaları tarihinde ilk kez karşılaşacak.
- Şampiyonlar Ligi'nde Fransız takımlarına rakip olduğu yedi maçın sadece ikisini kazanabilen Manchester City (2B 3M), son dört karşılaşmada galibiyet alamadı (1B 3M).
- İngiliz takımlarıyla oynadığı son 11 Şampiyonlar Ligi maçında tek galibiyet alabilen Marsilya (2B 8M), son beş karşılaşmanın dördünden mağlup ayrıldı.
- Avrupa kupalarında İngiliz takımlarıyla oynadığı son 12 maçta beş gol atabilen Marsilya, en son Şubat 2016'daki Bolton Wanderers maçında birden fazla gol sevinci yaşayabildi (UEFA Kupası'nda 2-1).
- Şampiyonlar Ligi gruplarında oynadığı son 10 dış saha maçının sadece birini kaybeden Manchester City (6G 3B), son altı karşılaşmada mağlubiyet almadı (4G 2B).
- Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son dört iç saha maçını ikişer gol yiyerek kaybeden Marsilya, bu karşılaşmadan mağlup ayrılması halinde 2018'den bu yana beş maçlık bir seri yaşayan ilk Fransız takımı olacak (7 maç; Monaco).
- Manchester City'nin yer aldığı son sekiz Şampiyonlar Ligi maçında da karşılıklı goller atıldı. İngiliz ekibi, bu turnuvada Şubat 2016'dan (9 maç) bu yana kalesini gole kapatamadığı en uzun seriyi yaşıyor (9 maç).
- Pep Guardiola'nın göreve başladığı 2016/17'den bu yana Manchester City formasıyla en fazla Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katkı sağlayan Raheem Sterling (17 gol & 9 asist).
- Marsilya forması giyen Dimitri Payet, Şampiyonlar Ligi kariyerinde çektiği 32 şutun hiçbirinde fileleri havalandıramadı (21; Lille formasıyla & 11; Marsilya formasıyla).
- Manchester City forveti Sergio Agüero (35 gol), Şampiyonlar Ligi'nde bir İngiliz takımı adına en fazla gol atan oyuncu olmak için sahaya çıkıyor (36; Chelsea formasıyla Didier Drogba).
EKSİKLER, CEZALILAR
Marsilya: Eksik yok
Manchester City: Agüero, Jesus, Mendy, Ake, Fernandinho
MUHTEMEL 11'LER
Marsilya: Mandanda; Sakai, Álvaro, Ćaleta-Car, Amavi; Rongier, Kamara, Sanson; Thauvin, Benedetto, Payet
Manchester City: Ederson; Cancelo, Dias, Laporte, Zinchenko; De Bruyne, Rodri, İlkay Gündoğan; Mahrez, Sterling, Foden