Tuttur.com ile maç önü: Bayern Münih - Atletico Madrid

Şampiyonlar Ligi A Grubu mücadelesinde Bayern Münih ile Atletico Madrid karşı karşıya geliyor.
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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Bayern Münih ile Atletico Madrid, Avrupa kupalarında yedinci kez karşılaşacak. Daha önceki altı randevunun üçünden Alman ekibi, ikisinden ise İspanya temsilcisi galip ayrıldı (1B).
- Bayern ile Atletico, daha önce 2016/17 Şampiyonlar Ligi gruplarında eşleşmiş ve ev sahibi takımlar 1-0'lık galibiyetler almıştı.
- Bayern, Şampiyonlar Ligi'nde Atletico'yu konuk ettiği iki karşılaşmadan da galip ayrıldı (2-1 & 1-0).
- Şampiyonlar Ligi'nde Alman takımlarına konuk olduğu son altı maçın beşinde mağlup olan Atletico (1G), son iki karşılaşmayı toplam altı gol yiyerek kaybetti (0-4 vs Dortmund & 1-2 vs Leverkusen).
- Geçen sezon Şampiyonlar Ligi/Şampiyon Kulüpler Kupası tarihinde tüm maçlarını kazanarak kupaya uzanan ilk takım olan Bayern (11), Kupa 1 tarihinin en uzun galibiyet serisini sürdürmek için sahaya çıkıyor.
- Atletico, Şampiyonlar Ligi gruplarında oynadığı son 10 deplasman maçının sadece ikisinden galip ayrılabildi (4B 4M).
- Bayern forveti Robert Lewandowski, üst üste 10 Şampiyonlar Ligi grup maçında gol atan ilk oyuncu olmak için sahaya çıkıyor.
- İlk 11 çıktığı son beş Şampiyonlar Ligi maçında beş gol atan Atletico forveti Luis Suarez, aynı sayıda golü daha önceki 31 karşılaşmada kaydedebilmişti.
- Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde Serge Gnabry'den (9 gol & 2 asist) daha fazla gole katkı sağlayan tek isim Robert Lewandowski'ydi (15 gol & 5 asist).
- Şampiyonlar Ligi'nde 10'dan fazla maçta göre almış kaleciler arasında gole kapama yüzdesi Jan Oblak'tan (%51; 26/51) daha yüksek tek isim Edwin van der Sar.
EKSİKLER, CEZALILAR
Bayern Münih: Gnabry, Leroy Sane
Atletico Madrid: Jose Gimenez, Vrsaljko
MUHTEMEL 11'LER
Bayern Münih: Neuer - Pavard, J. Boateng, Alaba, Hernandez - Goretzka, Kimmich - Douglas Costa, T. Müller, Coman - Lewandowski
Atletico Madrid: Oblak - Trippier, Savic, Felipe, Renan Lodi - Koke, Saul Niguez - Llorente, Carrasco - Suarez, Joao Felix
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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Bayern Münih ile Atletico Madrid, Avrupa kupalarında yedinci kez karşılaşacak. Daha önceki altı randevunun üçünden Alman ekibi, ikisinden ise İspanya temsilcisi galip ayrıldı (1B).
- Bayern ile Atletico, daha önce 2016/17 Şampiyonlar Ligi gruplarında eşleşmiş ve ev sahibi takımlar 1-0'lık galibiyetler almıştı.
- Bayern, Şampiyonlar Ligi'nde Atletico'yu konuk ettiği iki karşılaşmadan da galip ayrıldı (2-1 & 1-0).
- Şampiyonlar Ligi'nde Alman takımlarına konuk olduğu son altı maçın beşinde mağlup olan Atletico (1G), son iki karşılaşmayı toplam altı gol yiyerek kaybetti (0-4 vs Dortmund & 1-2 vs Leverkusen).
- Geçen sezon Şampiyonlar Ligi/Şampiyon Kulüpler Kupası tarihinde tüm maçlarını kazanarak kupaya uzanan ilk takım olan Bayern (11), Kupa 1 tarihinin en uzun galibiyet serisini sürdürmek için sahaya çıkıyor.
- Atletico, Şampiyonlar Ligi gruplarında oynadığı son 10 deplasman maçının sadece ikisinden galip ayrılabildi (4B 4M).
- Bayern forveti Robert Lewandowski, üst üste 10 Şampiyonlar Ligi grup maçında gol atan ilk oyuncu olmak için sahaya çıkıyor.
- İlk 11 çıktığı son beş Şampiyonlar Ligi maçında beş gol atan Atletico forveti Luis Suarez, aynı sayıda golü daha önceki 31 karşılaşmada kaydedebilmişti.
- Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde Serge Gnabry'den (9 gol & 2 asist) daha fazla gole katkı sağlayan tek isim Robert Lewandowski'ydi (15 gol & 5 asist).
- Şampiyonlar Ligi'nde 10'dan fazla maçta göre almış kaleciler arasında gole kapama yüzdesi Jan Oblak'tan (%51; 26/51) daha yüksek tek isim Edwin van der Sar.
EKSİKLER, CEZALILAR
Bayern Münih: Gnabry, Leroy Sane
Atletico Madrid: Jose Gimenez, Vrsaljko
MUHTEMEL 11'LER
Bayern Münih: Neuer - Pavard, J. Boateng, Alaba, Hernandez - Goretzka, Kimmich - Douglas Costa, T. Müller, Coman - Lewandowski
Atletico Madrid: Oblak - Trippier, Savic, Felipe, Renan Lodi - Koke, Saul Niguez - Llorente, Carrasco - Suarez, Joao Felix