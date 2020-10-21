Tuttur.com ile maç önü: Bayern Münih - Atletico Madrid

DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

EKSİKLER, CEZALILAR

MUHTEMEL 11'LER

Şampiyonlar Ligi A Grubu mücadelesinde Bayern Münih ile Atletico Madrid karşı karşıya geliyor.- Bayern Münih ile Atletico Madrid, Avrupa kupalarında yedinci kez karşılaşacak. Daha önceki altı randevunun üçünden Alman ekibi, ikisinden ise İspanya temsilcisi galip ayrıldı (1B).- Bayern, Şampiyonlar Ligi'nde Atletico'yu konuk ettiği iki karşılaşmadan da galip ayrıldı (2-1 & 1-0).- Geçen sezon Şampiyonlar Ligi/Şampiyon Kulüpler Kupası tarihinde tüm maçlarını kazanarak kupaya uzanan ilk takım olan Bayern (11), Kupa 1 tarihinin en uzun galibiyet serisini sürdürmek için sahaya çıkıyor.- Bayern forveti Robert Lewandowski, üst üste 10 Şampiyonlar Ligi grup maçında gol atan ilk oyuncu olmak için sahaya çıkıyor.- Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde Serge Gnabry'den (9 gol & 2 asist) daha fazla gole katkı sağlayan tek isim Robert Lewandowski'ydi (15 gol & 5 asist).Gnabry, Leroy SaneJose Gimenez, VrsaljkoNeuer - Pavard, J. Boateng, Alaba, Hernandez - Goretzka, Kimmich - Douglas Costa, T. Müller, Coman - LewandowskiOblak - Trippier, Savic, Felipe, Renan Lodi - Koke, Saul Niguez - Llorente, Carrasco - Suarez, Joao Felix