TurkNet, Beşiktaş Yıldız Spor Kulübü'nün forma sponsoru oldu

1951 yılında Beşiktaş'ta kurulan ve kurulduğu günden beri amatör kümede mücadelesini sürdüren Yıldız Spor, son 20 yıldır altyapı faaliyetlerine odaklanıyor ve Türk futbolu için her yaş grubunda sporcular yetiştiriyor.Geçtiğimiz senelerde çeşitli yaş gruplarında şampiyonluklar yaşayan kulüp saha başarısından çok oyuncuların sporcu ve birey olarak iyi yetişmesi ve kendilerini yaşama en iyi şekilde hazırlaması gibi hedeflere odaklanıyor. Sporun farklı branşlarında hem sponsorluklar hem de doğrudan katkı yoluyla özellikle genç sporcuların yetişmesine destek olan TurkNet, bu sezon itibarıyla Beşiktaş Yıldız Spor Kulübü'nün forma sponsorluğunu üstlendi.Teknoloji ve inovasyonun yanı sıra spor alanında da gençlerin gelişimini önemsediklerinin ve çeşitli branşlarda bu alandaki katkıyı sürekli artırdıklarının altını çizen, "İnterneti demokratikleştirmeyi ve fırsat eşitliği sağlamayı misyon edinen TurkNet olarak, Türkiye'de herkesin dünya standartlarında internet hizmeti alması için çalışıyoruz. Özellikle GigaFiber ürünümüzle yüksek hızda interneti, erişilebilir fiyat politikasıyla her kesimden kullanıcının hizmetine sunuyoruz. Aynı vizyon çerçevesinde, geleceği inşa edecek gençlerin kendilerini geliştirmek istedikleri alanlarda fırsat eşitliğine sahip olmasını da çok önemsiyoruz. Bu amaçla daha fazla çocuğumuz ve gencimizin bu fırsatlarla buluşmasını sağlayacak çalışmalar yürütüyoruz. Çok değerli bir camia olan Beşiktaş Yıldız Spor Kulübü ile ortak paydada ve toplumsal fayda sağlama odağında buluştuğumuz ve gençlerimize destek olduğumuz için çok mutluyuz." dedi.Kulüp bünyesinde bulunan 250'den fazla sporcuya öncelikle iyi ve topluma faydalı bir insan olmayı aşıladıklarını ifade edenşunları söyledi:"Kulübümüz başarılardan, şampiyonluklardan çok oyuncu yetiştirmeyi öncelik olarak gören bir kulüp. İyi bir sporcu ve futbolcu olmanın ötesinde, vicdan, ahlak, etik sahibi iyi insanlar yetiştirmeyi önemsiyoruz. Şu an 6 ila 18 yaş arasında değişen farklı yaş gruplarında 250'nin üzerinde genç sporcu Yıldız Spor formasını terletiyor. Bu çapta bir altyapı organizasyonunun sağlıklı işlemesi ve gelişmesi için daima desteğe ihtiyaç var. Bu bakımdan TurkNet'in desteğini çok önemsiyoruz. Umuyoruz ki bu anlamlı birliktelik gelişerek devam edecek ve çocukların başarılarında önemli bir paya sahip olacak"tarihi boyunca Türk futboluna birçok önemli oyuncu kazandırmış bir camia olarak tanınıyor. İstanbul'un sayılı ve köklü altyapı kulüplerinden biri olan kulüpte, sanat camiasından da birçok ünlü simanın çocukları futbol eğitimi alıyor. Yıldız Spor, çeşitli ulusal ve uluslararası turnuvalara katılıp başarılar kazanırken, yetiştirdiği gençleri, Türkiye'nin önde gelen büyük kulüplerine de vererek Türk futboluna hizmetini çeşitlendiriyor.