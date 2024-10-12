Türkiye U19 takımı Malta'yı da rahat geçti!

Türkiye U19 Takımı, UEFA U19 Şampiyonası Elemeleri ikinci maçında Malta U19 ile karşılaştı. Pilki Noznej Stadı'nda oynanan maçı Türkiye 2-0 kazandı.
Sabri Sarıoğlu'nun çalıştırdığı milli takımımıza galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Doğanay Avcı, 54. dakikada Gökdeniz Gürpüz kaydetti.
Türkiye bu sonuçla grubunda 2'de 2 yaptı. Malta ise 2'de 0'la son puanda kaldı.
Grubun bir sonraki maçında Türkiye, Polonya ile karşılaşacak. Malta ise Cebelitarık ile oynayacak.
Sabri Sarıoğlu'nun çalıştırdığı milli takımımıza galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Doğanay Avcı, 54. dakikada Gökdeniz Gürpüz kaydetti.
Türkiye bu sonuçla grubunda 2'de 2 yaptı. Malta ise 2'de 0'la son puanda kaldı.
Grubun bir sonraki maçında Türkiye, Polonya ile karşılaşacak. Malta ise Cebelitarık ile oynayacak.