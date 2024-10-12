Türkiye U19 takımı Malta'yı da rahat geçti!

Türkiye U19 Takımı, UEFA U19 Şampiyonası Elemeleri ikinci maçında Malta U19'u 2-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türkiye U19 takımı Malta'yı da rahat geçti!
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12 Ekim 2024 15:01
Türkiye U19 Takımı, UEFA U19 Şampiyonası Elemeleri ikinci maçında Malta U19 ile karşılaştı. Pilki Noznej Stadı'nda oynanan maçı Türkiye 2-0 kazandı.

Sabri Sarıoğlu'nun çalıştırdığı milli takımımıza galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Doğanay Avcı, 54. dakikada Gökdeniz Gürpüz kaydetti.

Türkiye bu sonuçla grubunda 2'de 2 yaptı. Malta ise 2'de 0'la son puanda kaldı.

Grubun bir sonraki maçında Türkiye, Polonya ile karşılaşacak. Malta ise Cebelitarık ile oynayacak.

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