Türkiye Kupası'nda son 16 turu takvimi açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu; Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak son 16 turu karşılaşmalarının maç takvimini açıkladı.
Yapılan açıklamaya göre maç takvimi şu şekilde;
6 Şubat Salı
14:30 Fatih Karagümrük - Samsunspor
17:30 Ankaragücü - 24Erzicanspor
20:45 Galatasaray - Bandırmaspor
7 Şubat Çarşamba
14:30 Sivasspor - Konyaspor
17:30 Başakşehir - Hatayspor
20:45 Gaziantep FK - Fenerbahçe
8 Şubat Perşembe
17:30 Gençlerbirliği - Trabzonspor
20:45 Antalyaspor - Beşiktaş
Yapılan açıklamaya göre maç takvimi şu şekilde;
6 Şubat Salı
14:30 Fatih Karagümrük - Samsunspor
17:30 Ankaragücü - 24Erzicanspor
20:45 Galatasaray - Bandırmaspor
7 Şubat Çarşamba
14:30 Sivasspor - Konyaspor
17:30 Başakşehir - Hatayspor
20:45 Gaziantep FK - Fenerbahçe
8 Şubat Perşembe
17:30 Gençlerbirliği - Trabzonspor
20:45 Antalyaspor - Beşiktaş