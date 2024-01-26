Türkiye Kupası'nda son 16 turu takvimi açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak son 16 turu karşılaşmalarının maç takvimi açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Türkiye Kupası'nda son 16 turu takvimi açıklandı
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26 Ocak 2024 17:21
Türkiye Futbol Federasyonu; Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak son 16 turu karşılaşmalarının maç takvimini açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre maç takvimi şu şekilde;

6 Şubat Salı

14:30 Fatih Karagümrük - Samsunspor
17:30 Ankaragücü - 24Erzicanspor
20:45 Galatasaray - Bandırmaspor

7 Şubat Çarşamba

14:30 Sivasspor - Konyaspor
17:30 Başakşehir - Hatayspor
20:45 Gaziantep FK - Fenerbahçe

8 Şubat Perşembe

17:30 Gençlerbirliği - Trabzonspor
20:45 Antalyaspor - Beşiktaş



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