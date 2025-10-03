Türkiye Kulüpler Tekvando Şampiyonası Alanya'da başladı

Türkiye Kulüpler Tekvando Şampiyonası Antalya'nın Alanya ilçesinde başladı.Türkiye Tekvando Federasyonu'nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan "Selami Ateş Türkiye Kulüpler Tekvando Şampiyonası"na 70 ilden bin 700 sporcu katılıyor.Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu açılış seremonisi öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl yaptıkları 9 büyük organizasyonda yaklaşık 24 bin sporcunun mücadele ettiğini söyledi.İlçede 4 gün sürecek şampiyonada ise yaklaşık bin 700 sporcunun mücadele edeceğini anlatan Tanrıkulu, turnuva öncesinde ümitler milli takım seçmelerini gerçekleştirdiklerini belirtti.Tanrıkulu, turnuvada başarılı olan sporcuların Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi hak kazanacağını dile getirerek,dediKasım ve aralık ayı içerisinde tekvando branşında çok yoğun bir dönemin kendilerini beklediğini aktaran Tanrıkulu, son iki ay içinde 11 büyük organizasyonda yarışacaklarını vurguladı. Bu organizasyonlara oyuncular, teknik ve federasyon olarak birlikte hazırlandıklarına işaret eden Tanrıkulu,diye konuştu.Selami Ateş Türkiye Kulüpler Tekvando Şampiyonası, 5 Ekim'de sona erecek.